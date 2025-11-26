Науседа отказался переводить вопрос с границей Беларуси на уровень МИД

Опубликовано: 26.11.2025 08:02 , Обновлено: 26.11.2025

Президент Гитанас Науседа отказался переводить вопрос с возвращением литовских фур, застрявших в Беларуси, несмотря на уже открытую границу, на политический уровень, на чём настаивает белорусская сторона. По мнению литовского политика, вопрос должен оставаться на техническом уровне, а не отдаваться на откуп дипломатам.

Сложившуюся ситуацию с грузовиками, которые не смогли вернуться в Литву даже после того, как страна возобновила полноценную работу двух своих КПП, закрытых на три недели, Науседа предложил решать в первую очередь на техническом уровне.

“Литва, безусловно, готова к сотрудничеству на техническом уровне и поиску решений”, - заявил литовский президент, обвинив при этом Минск в “шантаже”, но пообещав не игнорировать проблему и “не закрывать двери”.

“Это технические вопросы, которые могут быть прекрасно решены пограничниками с обеих сторон, и нет необходимости в этой искусственной попытке эскалации и перевода вопроса на политический уровень”, — процитировало Науседу литовское издание LRT.

Между тем белорусская сторона продолжает настаивать на том, что решить сложившуюся ситуацию без участия дипломатов уже невозможно. Буквально накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусский МИД должен добиться встречи с Литвой, чтобы “разрулить эту ситуацию”. При этом он поручил главе Совбеза Беларуси Александру Вольфовичу лично встретиться с водителями литовских фур. Что тот и сделал.

Лукашенко поручил МИД Беларуси добиться встречи с литовскими дипломатами

Напомним, Литва закрыла границу с Беларусью около трёх недель назад из-за угрозы контрабанды воздушных шаров, но, ссылаясь на улучшение ситуации, решила открыть её на десять дней раньше анонсированного изначально срока. Пограничные переходы в Мядининкае и Шальчининкае возобновили работу в полночь 20 ноября.

Тем не менее, ни одна из литовских фур, застрявшая в Беларуси на время закрытия пунктов пропуска “Мядининкай” и “Шальчининкай”, пока не смогла вернуться на родину. Такое заявление сделали в Службе охраны государственной границы Литвы.

Погранслужба Литвы заявила, что ни одна из застрявших фур не выехала из Беларуси