Литва пригозила снова закрыть границу с Беларусью

Опубликовано: 24.11.2025 16:13 , Обновлено: 24.11.2025

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене выступила со срочным заявлением, в котором утверждает, что власти соседней страны могут закрыть границу с Беларусью. При этом она обвинила Минск в "гибридной атаке".

По ее словам, власти Беларуси до сих пор не выпустили литовские грузовики, застрявшие после прошлого закрытия границы по инициативе Вильнюса. Тогда в ответ власти Беларуси запретили движение литовским фурам по своей территории и обязали их переместиться на специальные стоянки с оплатой 120 евро в сутки.

По словар Ругинене, на этой неделе Кабмин Литвы снова планирует созвать заседание Комиссии по нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию. По ее словам, воздушные шары снова мешают работе аэропортов в Литве.

Глава правительства Литвы сказала, что досрочное открытие границы было обусловлено некими “позитивными признаками”, однако в случае ухудшения ситуации - по ее словам - у Вильнюса “есть право и возможность рассмотреть другие, более строгие меры”.

“Возможно, мы закроем границу, и решение будет принято, если ситуация не улучшится”, - заявила она.

[inf]В Беларуси пока не комментировали заявления властей соседней страны.[/inf]

Напомним, что Вильнюсский аэропорт дважды за минувшие сутки вынужден был закрывать своё воздушное пространство из-за “навигационных признаков”, характерных для воздушных шаров, которые засекли радары в направлении воздушной гавани.

Вильнюсский аэропорт закрывали дважды за сутки из-за «навигационных признаков» воздушных шаров

Тем временем ни одна из литовских фур, застрявших в Беларуси на время закрытия пунктов пропуска “Мядининкай” и “Шальчининкай”, пока не смогла вернуться на родину. Такое заявление сделали в Службе охраны государственной границы Литвы.

Погранслужба Литвы заявила, что ни одна из застрявших фур не выехала из Беларуси

Что говорят в Беларуси?

Министерство иностранных дел Беларуси выступило с заявлением по поводу решения властей Литвы открыть два пункта пропуска на границе. В МИД обвинили Вильнюс в нарушении установленных процедур.

МИД Беларуси обвинил Литву в нарушении правил открытия границы