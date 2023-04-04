Литва не стала лишать белорусов права подавать заявления на гражданство

Опубликовано: 04.04.2023 13:59 , Обновлено: 04.04.2023

Сейм Литвы 4 апреля 2023 года принял закон «Об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины». Из итоговой версии документа литовские депутаты исключили положения о запрете для белорусов подавать заявления на гражданство, но при этом оставили ряд ранее не действовавших ограничений.

Представляя новый закон, председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас заявил, что это “мощный инструмент национальных санкций”, который “возлагает ответственность народов России и Беларуси за войну и агрессию в Украине”.

Санкции вводятся с 3 мая 2023 года по 2 мая 2024 года и при необходимости могут продлеваться. Для это правительство Литвы должно будет обратиться в Сейм не менее чем за 3 месяца до окончания срока действия нынешнего закона.

Таким образом, в отношении белорусов Литвой вводятся следующие новые ограничения:

Приостанавливается прием заявлений на получение визы гражданами Беларуси в визовых службах Литвы за границей (исключение будут делать лишь в тех случаях, когда посредником при подаче заявления выступит сам МИД Литвы), а также прием заявлений на получение национальной визы через внешнего поставщика услуг за границей.

Ограничивается прием заявлений от граждан Беларуси на предоставление статуса электронного резидента Литвы и срок действия действующих сертификатов электронной идентификации и квалифицированных сертификатов электронной подписи. При этом белорусы, у которых уже есть постоянный или временный вид на жительство в Литве, смогут пользоваться электронными сервисами.

Гражданам Беларуси запрещается ввозить или вывозить наличные деньги - украинские гривны- на территорию Литвы.

Отметим, что аналогичные ограничения введены и для граждан России. Однако, для россиян Сейм Литвы ввел гораздо больше ограничений, включая запрет на приобретение недвижимости в Литве в право собственности, приостановку выдачи разрешений на временное проживание в Литве и ряд ограничений на передвижение через внешнюю границу Европейского союза на территорию Литвы.