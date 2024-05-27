Поляки показали, как будут выглядеть укрепления "Восточного щита" на границе с Беларусью

📷 Фото

Опубликовано: 27.05.2024 15:47 , Обновлено: 27.05.2024

В Министерстве национальной обороны Польши в понедельник, 27 мая, продемонстрировали, как будут выглядеть укрепления на границе с Беларусью, возведённые в рамках реализации плана национальной обороны и сдерживания "Восточный щит". В ведомстве его назвали "гигантским проектом" и пообещали задействовать помимо традиционных укреплений и новые технологии.

Заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик сообщил, что первые финансовые инвестиции в развитие оборонительной инфраструктуры на границе планируют выделить в первом квартале 2025 года, и назвал данный проект приоритетным для польского правительства.

Судя по наглядным материалам, представленным Министерством национальной обороны Польши, новые укрепления планируется возвести лишь на некоторых участках восточной границы. Согласно фотографиям, опубликованным польским порталом Onet, на некоторых участках предполагается размещение минных полей, физических барьеров по типу бетонных противотанковых “ежей” и линий обороны с бетонными блоками.

По словам начальника Генерального штаба польской армии Веслава Кукулы, основной целью “Восточного щита” является “сдерживание”, а также “подготовка к обороне границ”. Генерал представил четыре так называемых направления работы в рамах данного плана:

усиление возможностей противодействия внезапным атакам;

ограничение подвижности противника;

обеспечение мобильности собственных войск;

повышение военной безопасности и защита гражданского населения.

“Это не будет линия Мажино. У нас была совершенно другая философия”, – пояснил генерал Кукула. По его словам, в случае военного конфликта “Восточный щит” должен помочь “распознать, замедлить и выстроить зоны нападения таким образом, чтобы эффективно уничтожить противника до границы с Польшей”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 22 мая представил в Сейме отчёт о состоянии безопасности страны, в том числе рассказав подробнее о плане национальной обороны и сдерживания под названием “Восточный щит”. Он выразил готовность увеличить “военное присутствие” на границе с Беларусью и выделить на эти цели дополнительное финансирование.

«Надо было сделать 2 года назад» — В Минобороны Польши пообещали увеличить «военное присутствие» на границе с Беларусью