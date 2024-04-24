В Польше начали прокурорскую проверку из-за нелегальных мигрантов на границе с Беларусью

Опубликовано: 24.04.2024 12:05 , Обновлено: 24.04.2024

В Польше начали прокурорскую проверку по факту "злоупотребления полномочиями" и "неисполнения обязанностей" со стороны офицеров польской пограничной службы по отношению к иностранцам, которые нелегально пересекли границу с Беларусью. Расследование инициировала окружная прокуратура в Седльце (Мазовецкое воеводство на востоке Польши).

На базе этой прокуратуры создали специальную рабочую группу, которой предстоит расследовать факты так называемой практики “выталкивания” нелегальных мигрантов на границе. Речь идёт о случаях, когда пограничники при попытке нелегалов перебраться на другую сторону границы (а практически по всему периметру границы с Беларусью власти Польши установили металлический забор) не задерживают нарушителей, а вынуждают их ретироваться и вернуться на территорию сопредельного государства. На подобную тактику польских пограничников не раз жаловались их белорусские коллеги.

По информации портала Bielsk.eu, который сослался на польское агентство PAP, следственной группе при окружной прокуратуре предстоит изучить факты, связанные с насильным возвращением мигрантов к линии государственной границы, за период с сентября 2021 года по март 2024 года. Прокурорским служащим предстоит выяснить, нарушали ли польские пограничники права мигрантов, которые заявляли о своём желании получить международную защиту, а также установить, были ли случаи, когда мигрантов вынуждали вернуться по другую сторону границы в “состоянии, непосредственно угрожающем их здоровью и жизни”.

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По данным представителя прокуратуры Кшиштофа Чижевского, в настоящее время специалисты собирают доказательства и при необходимости будут запрашивать материалы у других подразделений прокуратуры или учреждений и ведомств, располагающих полезной для расследования информацией.

“С каждым годом ситуация лишь ухудшается”

Отметим, что попытки нелегально проникнуть на территорию Евросоюза через Польшу со стороны Беларуси регулярно фиксируют по обе стороны границы. Так, по данным польской погранслужбы, только за двое суток, 22 и 23 апреля, на границе с Беларусью они пресекли 285 таких попыток.

“В патрульных бросали ветки и камни, а машина Пограничной службы была повреждена”, - заявили в ведомстве. Там также сообщили о задержании одного нелегала и об оказании помощи иностранке, которая получила травму ноги. Полицейские доставили её в больницу.

О попытках нелегалов проникнуть на территорию Польши регулярно рассказывают и в Госпогранкомитете Беларуси. Так, на днях там заявили о том, что “с каждым годом ситуация лишь ухудшается”. В ведомстве упрекнули ” европейских силовиков” в проявлении “бесчеловечной жестокости” по отношению к беженцам, “уничтожении людей, нуждающихся в помощи”, и “игнорировании международного права и норм морали”.

Ранее Telegraf.news рассказал о результатах соцопроса, который провели в Польше по заказу местной газеты Rceczpospolita. У респондентов спросили, стоит ли минировать границу с Беларусью и Россией. От ответа воздержались лишь 17,7%, остальные чётко озвучили свою позицию.

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