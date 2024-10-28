«Посягательство на суверенитет» - Глава ЦИК объяснил, почему Беларусь отказалась от избирательных участков за рубежом

Опубликовано: 28.10.2024 09:38 , Обновлено: 28.10.2024

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Игорь Карпенко объяснил, почему Беларусь не будет открывать избирательные участки на предстоящих президентских выборах за границей. Напомним, их назначили на 26 января 2025 года.

“Если у нас сегодня страны не могут обеспечить безопасность работы диппредставительств либо сокращено количество наших дипмиссий, нам просто технически невозможно открыть там участки для голосования. И, как правило, эти зарубежные участки подвергаются определенному воздействию со стороны недоброжелателей, в том числе и тех, что применяют попытки вмешаться в электоральный процесс”, - заявил Карпенко в интервью телеканалу “Беларусь 1”.

На вопрос журналистки о том, “можно ли подготовиться каким-то образом к провокациям … вне страны”, глава ЦИК ответил, что “это может сегодня быть трактовано как посягательство на электоральный суверенитет”.

“Во-первых, у нас есть нормы, запрещающие какое-либо финансирование избирательной кампании, кандидатов конкретных, их фондов из-за рубежа. Неважно - через какие-то международные организации либо через дипломатические представительства, которые находятся на территории страны”, - рассказал Карпенко, вероятно, имея в виду под этим “провокации”.

«Начала формировать инициативную группу» — Стало известно о еще одном претенденте на пост президента Беларуси

Он добавил, что также запрещено финансировать политические партии из-за границы. Как утверждает председатель ЦИК, “будет идти информационное воздействие”, поэтому он посоветовал белорусам за “достоверной информацией” обращаться в мессенджеры и на официальный сайт Центризбиркома.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что, по словам Карпенко, белорусов, которые захотят узнать, кто работает в комиссиях на президентских выборах, ждут проверки. В частности, в ЦИК пообещали “разъяснить и выяснить, для каких целей они интересуются”.

ЦИК пригрозил проверками белорусам, которые интересуется персональными данными членов комиссий

Также мы писали, что белорусский Центризбирком сообщил, что 26 октября получил документы о регистрации инициативной группы действующего президента Александра Лукашенко для выдвижения его на пост главы государства на предстоящих выборах.

ЦИК получил документы о регистрации инициативной группы Лукашенко для участия в президентских выборах