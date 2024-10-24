ЦИК пригрозил проверками белорусам, которые интересуется персональными данными членов комиссий

Опубликовано: 24.10.2024 15:34 , Обновлено: 24.10.2024

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси Игорь Карпенко рассказал, что граждан, которые захотят узнать, кто работает в комиссиях на президентских выборах, ждут проверки. В частности, в ЦИК пообещали "разъяснить и выяснить, для каких целей они интересуются".

Сперва Карпенко сообщил, что на электоральной кампании в январе 2025 года (как, к слову, на парламентских выборах в феврале) ЦИК не будет публиковать персональные данные членов комиссий. “Но это не значит, что эти люди будут безымянными. Они будут работать на участках, у них будут бейджи. Можно обратиться в случае каких-то вопросов к этим людям”, - заверил глава ЦИК.

По его словам, “по этому поводу криков очень много, особенно за границей”. Как утверждает Карпенко, после публикации списков с информацией о членах комиссий “идут потоки различных писем с угрозами не только этим людям, но и в адрес их семей, близких, родных”.

“Зачем же мы будем это допускать? Если у кого-то есть вопросы, кто работает в комиссии, пусть обращаются, мы в Центральной избирательной комиссии разъясним и выясним, для каких целей они интересуются”, - передало слова председателя Центризбиркома агентство БелТА.

Ранее Telegraf.news писал, что ЦИК 24 октября утвердил календарный план организационных мероприятий по подготовке и проведению президентских выборов 2025 года. Так, на регистрацию инициативных групп по сбору подписей для выдвижения кандидатов Центризбирком выделил всего неделю - до 1 ноября.

ЦИК дал неделю желающим стать президентом Беларуси на регистрацию инициативных групп

Также мы рассказывали, что Карпенко напомнил, сколько подписей нужно собрать белорусам для выдвижения в кандидаты в президенты. Напомним, сами выборы назначили на 26 января 2025 года.

Сколько подписей нужно собрать белорусам, чтобы пойти в президенты? Карпенко напомнил о «процедуре» выдвижения