ЦИК получил документы о регистрации инициативной группы Лукашенко для участия в президентских выборах

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Опубликовано: 26.10.2024 13:49 , Обновлено: 26.10.2024

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси сообщила, что 26 октября получила документы о регистрации инициативной группы действующего президента Александра Лукашенко для выдвижения его на пост главы государства на предстоящих выборах.

“В ЦИК Беларуси представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в президенты Республики Беларусь”, - написал ЦИК.

Подавал ли кто-либо еще документы для регистрации инициативной группы, пока не известно.

Ранее Telegraf.news писал, что на регистрацию инициативных групп ЦИК дал время до 1 ноября. А с 7 ноября эти группы, по информации Центризбиркома, могут начинать сбор подписей за выдвижение своих кандидатов.

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25 октября о своем желании баллотироваться на пост президента Республики сообщил глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич. Свое решение он объяснил желанием продемонстрировать «врагам, центрам этим западным», что на пост главы государства в Беларуси претендуют «только патриоты».

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Также 25 октября бывшие члены ликвидированной Белорусской социал-демократической партии (БСДП) сообщили, что политик Анна Канопацкая начала формировать свою инициативную группу для выдвижения себя кандидатом в президенты Беларуси. От самой Канопацкой информации об этом пока нет.

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