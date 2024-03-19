"Поставка личного состава завершена" — В Минобороны назвали количество призванных на сборы белорусов

Опубликовано: 19.03.2024 13:02 , Обновлено: 19.03.2024

В Министерстве обороны Беларуси назвали количество белорусов, которых призвали для проверки боевой готовности соединений и воинских частей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Для выполнения задач прибыло около 5000 военнообязанных со всей страны.

Как сообщил первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич, “проверка носит комплексный характер”.

По данным оборонного ведомства, военные уже отработали погрузку вооружения и военной техники на железнодорожный транспорт и провели смотр готовности к выполнению задач по предназначению. Также в Минобороны показали кадры проверки боевой готовности соединений и воинских частей, которую в настоящее время проводят в Вооруженных силах.

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Кроме того, комиссар Минского района полковник Дмитрий Годун отметил «добросовестность», «активность и патриотический настрой» призывников и ответственную позицию руководителей предприятий и организаций, которые вовремя обеспечивают техникой и содержат её «в готовности выдвинуться в воинские части».

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Также, по информации Минобороны, из-за запланированного передвижения военной техники возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

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