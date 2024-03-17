Минобороны призвало более 3 тыс. белорусов. Зачем?

Опубликовано: 17.03.2024 17:14 , Обновлено: 17.03.2024

В Министерстве обороны Беларуси в воскресенье, 17 марта, отчитались о ходе проверки боевой готовности Вооруженных сил страны. По данным ведомства, в пункт приема личного состава уже прибыли более 3 тыс. военнообязанных, причем военные комиссариаты и непосредственно пункт приема личного состава на территории соединения перевели на круглосуточный режим работы.

“Поставка личного состава осуществляется оперативно, в самые короткие сроки ”, - отчитались в Минобороны.

Как пояснил комиссар Минского района полковник Дмитрий Годун , на первом этапе проверки комиссариаты оповестили военнообязанных и поставили на учет технику, затем начали непосредственно сбор и оформление военнообязанных.

При этом Годун отметил “добросовестность”, “активность и патриотический настрой” призывников и ответственную позицию руководителей предприятий и организаций, которые вовремя обеспечивают техникой и содержат её “в готовности выдвинуться в воинские части”.

Минобороны Беларуси объявило о призыве военнообязанных из запаса. Зачем?

Ранее Телеграф сообщил, что в нынешней проверке боевой готовности воинских частей Министерство обороны решило задействовать военнообязанных из запаса, а в самих учениях - задействовать танки, бронетранспортеры и квадрокоптеры.