Минобороны Беларуси объявило о проверке боеготовности соединений и воинских частей

Опубликовано: 11.03.2024 12:44 , Обновлено: 11.03.2024

Пресс-служба Министерства обороны Беларуси сообщила о начале проверки боевой готовности соединений и воинских частей. Что она включает?

В военном ведомстве рассказали, что проверка носит комплексный характер. Личный состав выдвинется в назначенные районы, проведет там ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой.

В Минобороны также сообщили, что запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

Ранее Телеграф писал о проверке теробороны в Минске. Тогда запланировали оценить эффективность работы должностных лиц администраций и военных комиссариатов районов по руководству подготовкой территориальной обороной.

Минобороны объявило о проверке теробороны в Минске. Кому приготовиться?

Также мы сообщали о паромной переправе через Неман, которую оборудовали белорусские военные.

Белорусские военные оборудовали паромную переправу через Нёман. Зачем?