Минобороны Беларуси объявило о проверке боеготовности соединений и воинских частей
Пресс-служба Министерства обороны Беларуси сообщила о начале проверки боевой готовности соединений и воинских частей. Что она включает?
В военном ведомстве рассказали, что проверка носит комплексный характер. Личный состав выдвинется в назначенные районы, проведет там ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой.
В Минобороны также сообщили, что запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.
Ранее Телеграф писал о проверке теробороны в Минске. Тогда запланировали оценить эффективность работы должностных лиц администраций и военных комиссариатов районов по руководству подготовкой территориальной обороной.
Минобороны объявило о проверке теробороны в Минске. Кому приготовиться?
Также мы сообщали о паромной переправе через Неман, которую оборудовали белорусские военные.
Белорусские военные оборудовали паромную переправу через Нёман. Зачем?