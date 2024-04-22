Порядка 10 тыс. новобранцев. Минобороны объявило о начале отправки белорусских призывников на службу в армии

💼 Официально

Опубликовано: 22.04.2024 09:42 , Обновлено: 22.04.2024

Министерство обороны Беларуси сообщило, что со вторника, 23 апреля 2024 года, официально стартует отправка в войска новой партии белорусских призывников. Новобранцев направят на срочную военную службу в соединения и воинские части Вооруженных Сил, а также внутренних войск Министерства внутренних дел, органов госбезопасности и пограничной службы.

Как сообщили 21 апреля в оборонном ведомстве, в общей сложности в апреле - мае Вооруженные Силы Беларуси, а также другие войска и воинские формирования планируется укомплектовать десятью тысячами новобранцев.

В первый же день в войска планируют направить порядка тысячи призывников. Они должны пополнить ряды сил спецопераций, 72-го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов, а также Минской военной комендатуры.

Ранее Telegraf.news сообщил, что президентский указ о призыве на срочную военную службу, службу в резерве и увольнении в запас был подписан 12 февраля 2024 года. Согласно данному документу, на срочную военную службу и службу в резерве призывают мужчин, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также белорусов призывного возраста, утративших право на отсрочку.

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За уклонение от весеннего призыва, а также за неявку по повестке без уважительных причин военные комиссариаты пригрозили белорусам немалыми штрафами.

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Между тем, на днях Министерство труда и соцзащиты пополнило список организаций для прохождения альтернативной службы - в него внесли ещё три новых учреждения.

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