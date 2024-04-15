В военкоматах рассказали, сколько тысяч минчан попадут под весенний призыв и пригрозили штрафами до 16 тыс. рублей

Опубликовано: 15.04.2024 10:10 , Обновлено: 15.04.2024

В Минске с 23 апреля по 3 мая на военную службу запланировали призвать более 1500 граждан. В военном комиссариате Фрунзенского района рассказали, какая ответственность предусмотрена законодательством для неявившихся на весенний военный призыв.

“В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 февраля 2024 года граждане, подлежащие очередному призыву на срочную военную службу, службу в резерве, лично не получившие персональную повестку для прохождения мероприятий призыва, обязаны в период с 1 марта по 30 мая самостоятельно прибыть в военный комиссариат”, — рассказал начальник отдела призыва на военную службу военного комиссариата Фрунзенского района Денис Ивашко информационному агентству “Минск-Новости”.

По его словам, разговоры призывников о том, что они не слышали о призыве на военную службу, неуместны, т. к. информацию об ответственности, которая предусмотрена за неявку в военный комиссариат без уважительной причины, доносят ещё во время приписки школьников к призывному участку. Также он отметил, что призывник должен поставить в известность военный комиссариат об изменении своего местонахождения, т. к. повестка приходит по месту регистрации.

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Какое наказание грозит уклонистам?

За неявку без уважительных причин на мероприятия по призыву на воинскую службу по повестке или направлению военного комиссариата уклонист будет привлечён к административной ответственности и получит штраф в размере до 5 базовых величин (до 2000 рублей) .

В то же время в законодательстве предусмотрена и уголовная ответственность за уклонение о воинской службы.

Так, по статье 435 УК РБ за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу призывник может быть наказан общественными работами, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок, или штрафом в размере от 30 до 1000 базовых величин (от 1200 до 40 000 рублей.)

В частности, Денис Ивашко заметил, что нынешнем году на базе военного комиссариата уже прошло три открытых выездных заседания суда Фрунзенского района, где были рассмотрены уголовные дела в отношении призывников, не пожелавших явиться в военкомат. На последнем таком заседании уклониста наказали штрафом в размере 400 базовых величин (16 000 рублей) . После погашения судимости и уплаты штрафа молодой человек вновь будет подлежать призыву.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что согласно поправкам, внесённым в Закон о «О воинской обязанности и воинской службе» белорусские военкоматы теперь будут принимать медицинские заключения только от государственных медучреждений. Соответствующий документ был опубликован на портале Pravo.by.

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