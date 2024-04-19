Минтруда разрешило белорусам проходить альтернативную службу ещё в трёх организациях. Каких?

Опубликовано: 19.04.2024 11:46 , Обновлено: 19.04.2024

Минтруда пополнило список организаций для прохождения альтернативной службы тремя новыми учреждениями. Соответствующее постановление ведомства появилось на Национальном правовом интернет-портале 18 апреля.

Согласно новому постановлению Министерства труда и социальной защиты, в перечень организаций, в которых белорусы могут пройти альтернативную службу включили несколько учреждений социального обслуживания.

А именно:

Домачевский дом-интернат для престарелых и инвалидов;

Березовский территориальный центр социального обслуживания населения;

Куриловичский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Правовой акт приняли в соответствии с законом “Об альтернативной службе» от 4 июня 2015 г.

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Что такое альтернативная служба и где её можно пройти в Беларуси?

Альтернативная служба — это общественно-полезная деятельность, которой могут заменить воинскую службу для некоторых граждан.

В Беларуси просто заменить воинскую службу альтернативной нельзя. Гражданин, желающий это сделать, должен серьезно обосновать своё заявление. В нём нужно изложить причины, побудившие заявить о замене воинской службы, приложить автобиографию и другие материалы, которые смогут подтвердить логичность и обоснованность такого заявления. Так, например, на альтернативную службу могут быть направлены граждане, для которых служение в армии противоречит религиозным убеждениям.

В случае получения разрешения на прохождение альтернативной службы гражданин сможет пройти её в одной из организаций находящейся в перечне. Среди них значатся организации здравоохранения, социальной сферы, жилищно-коммунального, сельского и лесного хозяйства, а также в организациях, которые занимаются благоустройством территорий, строительством и ремонтом дорог и железнодорожных путей.

Перечень организаций для прохождения альтернативной службы, устанавливает Министерство труда и социальной защиты.

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