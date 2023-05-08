Поляки решили заблокировать границу с Беларусью с 9 мая на месяц. Что известно?

Опубликовано: 08.05.2023 15:52 , Обновлено: 09.05.2023

В 12:00 9 мая по местному времени польские перевозчики пообещали заблокировать проезд через контрольно-пропускной пункт недалеко от Корощина на границе с Беларусью. Таким образом, перевозчики остановят грузовые перевозки в Беларусь. О пассажирском транспорте и легковушках, речи пока не идёт.

Недалеко от места протеста находится единственный действующий пункт пропуска для грузовых автомобилей на границе Польши и Беларуси - Кукурыки-Козловичи.

“Блокировка начнется в полдень 9 мая, и губернатор разрешил продолжение протеста до 9 июня. Мы ожидаем участия около сотни грузовиков”, – заявил один из организаторов Камиль Амброзиак.

Поляки заблокировали границу с Беларусью

Польские перевозчики при поддержке местных приграничных компаний таким образом хотят протестовать против “захвата рынка перевозок” на восточном направлении белорусскими и российскими компаниями, сообщило издание Rzeczpospolita.

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Они требуют запретить въезд в Польшу полуприцепам с белорусской и российской регистрацией, приостановить деятельность белорусских и российских компаний с польской регистрацией и восстановить разрешения для украинских транспортных компаний.

Ранее они заблокировали дорогу в Украину. И тогда побещали, что готовы протестовать до первых числе июня.

“Мы требуем восстановления системы авторизации… Чтобы каждый въезжающий украинский, белорусский, российский автомобиль был обязан ввести номер авторизации в систему… Мы хотим ввести окончательную ответственность отправителя за оплату услуги”, - заявил лидер протестующих Рафал Меклер.

Такие известия появились на фоне сообщений ГПК Беларуси о большом скоплении легковых автомобилей.

“На въезд в Польшу перед пунктом пропуска Брест фиксируется существенная очередь легковых авто. По состоянию на утро 8 мая оформления ожидают более 350 машин”, - сообщили в ГПК. Там обвинили польских пограничников и таможенников в медленной работе.

Ранее Телеграф сообщил, что власти Литвы решили существенно ограничить работу двух пунктов пропуска на границе с Беларуси. Руководитель Таможенного департамента Литвы Дарюс Жвиронас пообещал, что пройти границу через эти погранпереходы можно будет только на легковушках и только в дневное время суток.

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