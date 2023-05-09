Поляки заблокировали границу с Беларусью

Опубликовано: 09.05.2023 16:27 , Обновлено: 09.05.2023

Польские дальнобойщики начали акцию протеста в польском поселке Корощин, что находится недалеко от единственного действующего КПП для грузовиков на границе с Беларусью "Кукурыки-Козловичи".

“Транспортная отрасль находится в сложной ситуации, мы требуем поддержки от государства, - заявил владелец транспортной компании из Бяла-Подляски Мартин Потапчук передают польские СМИ. – Прежде всего, мы потребуем, чтобы наше правительство накрыло восточную границу защитным зонтиком, потому что у компаний из восточной части Польши, а не только у транспортных компаний, огромные финансовые проблемы из-за войны и того, что рынок захлестнуло недобросовестной конкуренцией. Мы требуем честности, мы требуем защиты польских предприятий не только в сфере транспорта”.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/MaksUkasiuk/status/1655901839592660993?t=UQTRBf1nmOQEdsqzgbfaCQ&s=19”]

Протестующие обещают пропускать не более одного грузовика в час. В остальное время дорога будет перекрыта для фур. Местные власти разрешили проводить протест до 9 июня.

По словам организаторов, блокада пограничного перехода призвана противодействовать “недобросовестной конкуренции транспортных компаний с российским и белорусским капиталом”. По их данным, в 2022 году в Польше было зарегистрировано более 2000 транспортных компаний, принадлежащих россиянам и белорусам. Это приводит к снижению тарифов и созданию недобросовестной конкуренции, что наносит ущерб польским перевозчикам, утверждают польские перевозчики.

Он уверены, что россияне и белорусы обходят санкционные ограничения. Перевозчики не намерены прекращать протесты до тех пор, пока не будут введены в действие соответствующие правовые нормы, которые восстановят стабильность транспортного рынка. Они требуют запретить въезд в Польшу полуприцепам с белорусской и российской регистрацией, приостановить деятельность белорусских и российских компаний с польской регистрацией и восстановить разрешения для украинских транспортных компаний.