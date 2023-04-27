Литва решила полузакрыть два пункта пропуска на границе с Беларусью. Что изменится?

Опубликовано: 27.04.2023 10:31 , Обновлено: 27.04.2023

Власти Литвы решили существенно ограничить работу двух пунктов пропуска на границе с Беларуси. Руководитель Таможенного департамента Литвы Дарюс Жвиронас пообещал, что пройти границу через эти погранпереходы можно будет только на легковушках и только в дневное время суток.

Изменения в работе, по словам Жвиронаса, коснутся пунктов пропуска «Твярячюс» (с белорусской стороны «Видзы») и «Шумскас» (белорусский КПП «Лоша»). Литовский Чиновник рассказал, что причиной ограничений в работе погранпереходов является отсутствие на них специального рентгеновского оборудования, передает Delfi. По его словам, без рентгеновского контроля в пунктах пропуска “беспрепятственно проходит контрабанда сигарет, спрятанная в пустых грузовиках”.

Новые правила на двух пункта пропуска на границе с Беларусью планируют ввести в конце 2023 года

Однако не стоит пугаться. Жвиронас пообещал, что новые условия пересечения границы в пунктах «Твярячюс» и «Шумскас» будут введены только в конце 2023 года, после того, как будет завершен ремонт пограничного пункта “Мядининкай”. Литовский чиновник выказал надежду, что так получится решить “вопрос коррупции и контрабанды на двух проблемных пунктах пропуска”.

Он также подчеркнул, что другие крупные переходы на литовско-белорусской границе работают круглосуточно и пройти рентгеновскую проверку грузовики и легковушки при необходимости могут там.

Жвиронас также сообщил, литовские власти планируют за предстоящие два года с помощью средств Евросоюза установить новые или обновить имеющиеся рентгеновские аппараты для сканирования грузов практически на всех крупных пограничных пунктах.

Напомним, в рамках борьбы с контрабандой литовские власти в начале года закрыли пограничный переход «Стасилос» («Бенякони») на границе с Беларусью, а с 1 марта все клиенты литовской железнодорожной компании LTG Cargo должны представлять дополнительную подробную информацию о своих грузах.

Литва закрыла погранпереход на границе с Беларусью

Однако, случаи выявления контрабанды на литовско-белорусской границе продолжаются. Так, в начале марта в Шяуляйском районе, в селе Александрия, литовская полиция изъяла около 25 тыс пачек белорусских сигарет “Фэст”, а в конце февраля в литовском пункте пропуска «Шальчининкай» задержали белорусскую фуру Volvo. Оказалось, что там спрятали 60 тысяч пачек сигарет. Их стоимость вместе с налогами оценивается в 224 000 евро.

В Литве изъяли 25 тыс пачек контрабандных сигарет из Беларуси