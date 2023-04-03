"Они хотят идти к нам со злом" – Глава ГПК рассказал, почему Польша закрыла КПП на границе с Беларусью

Опубликовано: 03.04.2023 11:05 , Обновлено: 03.04.2023

Глава Госпогранкомитета (ГПК) Беларуси Анатолий Лаппо объяснил, почему оказались закрытыми контрольно-пропускные пункты на границе с Польшей. "Они хотят идти к нам со злом", – заявил руководитель ведомства.

«У нас границы открыты для людей, которые идут к нам с добрыми намерениями. Но в нынешнее время вы видите, что сопредельная сторона закрыла много пунктов пропуска, они не хотят идти к нам с добром, хотят со злом. Но мы закрыли государственную границу», - заявил Лаппо в эфире телеканала ОНТ.

По словам главы ГПК, в Беларуси к охране границы сегодня привлекаются дополнительные силы Министерства обороны и внутренних войск, чтобы обеспечить безопасность госграницы.

«Вы знаете, как ведут себя Прибалтика, Польша. Очень много нагнали к границе войскового компонента. Хотя раньше пограничники справлялись», - пояснил Лаппо.

Он также отметил уникальность ситуации на южной границе Беларуси и рассказал, какие задачи ставятся перед белорусскими пограничниками там.

«Мы раньше никогда не охраняли границу со страной, где идут боевые действия. Задача первая у пограничников — не поддаваться на провокации», - заявил глава Госпогранкомитета. Он также перечислил основные факты провокаций со стороны украинских пограничников: запуск беспилотников, непристойные жесты с украинской стороны, повреждения совместной пограничной инфраструктуры, госсимволов и пограничных знаков.

«Сейчас на украинском направлении мы несем службу в усиленном режиме – по 5-6 человек в наряде. Ни один солдат не дрогнул, ни один не заныл, не попросился куда-то в тыловое подразделение. Мы подбираем людей и контингент у нас достаточный, чтобы охранять границы», - заявил Лаппо.

Напомним, на границе Беларуси с Польшей из шести пунктов пропуска в нормальном режиме в настоящее время работает только один - “Брест” (“Тересполь”), через который можно пересечь границу на легковом транспорте. Грузовики могут пересечь западную границу Беларуси только через Литву или Латвию.

Польша решила закрыть еще один пункт пропуска на границе с Беларусью