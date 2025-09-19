Поляки рассказали, как живут в Тересполе после закрытия границы с Беларусью - "Это катастрофа"

Опубликовано: 19.09.2025 10:27 , Обновлено: 19.09.2025

Торгово-промышленная палата польского города Бяла-Подляски, административного центра Бяльского повета, граничащего с Беларусью, потребовала от польских властей "реальных и эффективных предложений" по поддержке местных предприятий после закрытия границы. Сами жители приграничного города Тересполь назвали ситуацию с закрытием границы с Беларусью "катастрофой".

Польское издание TOK FM отметило, что пятитысячный Тересполь “процветал благодаря своей близости к белорусской границе”, но из-за ограничений на пограничное движение, постоянно ужесточавшихся в последние несколько лет, начал постепенно пустеть, в том числе, из-за нехватки рабочих мест и новых инвестиций. По мнению местных предпринимателей, полное закрытие границы на неопределённый срок ещё больше усугубит и так непростую ситуацию.

Экономика всего Тереспольского района фактически зависела от границы. Здесь работал перевалочный пункт в Малашевичах, через который проходило около 90% товаров, импортируемых по железной дороге из Китая в Европу. В этих работах задействованы более 2500 человек. Сегодня терминал продолжает функционировать, но его будущее остаётся неясным из-за неопределённых сроков закрытия границы с Беларусью.

“Граница закрыта всего несколько дней, но ходят слухи, что это может продлиться гораздо дольше”, - рассказал один из местных жителей, задаваясь вопросом, что означает формулировка польских властей - “до дальнейшего уведомления”.

“Это катастрофа, и будет только хуже, потому что другой работы здесь действительно нет. А если работы не будет, если нас отправят в неоплачиваемый отпуск или что-то ещё, как мы будем жить?” — процитировало издание местного сотрудника пункта обмена валюты. По его словам, после закрытия границы поток клиентов у него иссяк.

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Местные власти потребовали финансовой поддержки от Варшавы

Мэр Тересполя Кшиштоф Иванюк рассказал TOK FM, что узнал о закрытии пограничного перехода из СМИ, а с представителями местных властей это решение не обсуждалось вовсе.

“Конечно, жители обеспокоены. Есть опасения по поводу того, что будет с рабочими местами. Эта государственная политика странная. Нам, наверное, следует знать о таких решениях заранее, ведь мы ближе всего к людям”, - пожаловался Иванюк.

Он рассказал, что ещё до закрытия границы из-за введённых польскими властями санкций в отношении Беларуси некоторые местные предприятия обращались в администрацию района с просьбой освободить их от уплаты налога на недвижимость - “в связи со сложной ситуацией”. “Я думаю, что теперь таких обращений будет ещё больше”, — предположил мэр Тересполя.

“Дроны отнимают у нас хлеб”

Тем временем местная Торгово-промышленная палата уже обратилась с официальным запросом к премьер-министру Дональду Туску, а также к членам парламента и сенаторам Люблинского воеводств, пожаловавшись на большие издержки, которые несут компании на востоке Польши.

“Финансовая безопасность наших предприятий также имеет решающее значение. Поэтому, наряду с решениями, которые принимаются ежедневно, мы надеемся, что правительство поможет предприятиям, которые внезапно остались без средств к существованию. Сохранение сотрудников и обеспечение существования наших предприятий требуют соответствующей поддержки со стороны государства”, — говорится в письме Торгово-промышленной палаты Бяла-Подляски.

По мнению авторов письма, если период закрытия границы затянется, восстановление бизнеса может оказаться “невозможным”. “Мы ожидаем реальных и эффективных предложений и идей поддержки, а также скорейшего внедрения соответствующих инструментов”, — потребовали местные власти от Варшавы.

Глава торговой палаты Магдалена Яворска-Кухарчук обратила внимание на то, что если у предприятий не будет возможности вовремя выплачивать зарплаты, это приведёт “ко многим личным трагедиям”, поскольку у большинства жителей восточной части страны нет достаточных сбережений, чтобы своевременно выплачивать кредиты и покрывать текущие расходы без зарплаты.

“Дроны не только падают, но и отнимают у нас хлеб”, — подчеркнула в своём обращении к вышестоящим властям Яворска-Кухарчук.

Что говорят в МВД Польши?

Тем временем в Министерстве внутренних дел и администрации Польши пообещали “сделать всё возможное”, чтобы период закрытия границы с Беларусью был “как можно менее разрушительным” для польского бизнеса, но оценить масштабы экономических потерь от этого политического решения пообещали лишь после того, как станет известен срок закрытия границ.

“Тогда министерства смогут подготовить такое заключение. На его основе правительство примет решения о возможной государственной поддержке отдельных отраслей”, — пояснили в ведомстве.

Рядовые жители Тересполя, тем временем, выказали опасения по поводу того, что граница с Беларусью может оставаться закрытой “не недели, а даже месяцы”.

“Правительству следует действовать уже сегодня – какие-то компенсации, какие-то пособия, но нам говорят, что они рассмотрят это только тогда, когда узнают, сколько времени это займёт. Всё это странно”, – заявила одна из местных жительниц, работающая в государственном секторе.

Ранее Telegraf.news рассказал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 18 сентября назвал главное условие для открытия границы с Беларусью. Теперь речь идёт не об опасности учений “Запад-2025”, которые на территории Беларуси завершились 16 сентября.

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В свою очередь бывший министр иностранных дел Польши в правительстве партии «Право и справедливость» (PiS) Яцек Чапутович заявил в эфире “Польского радио”, что считает закрытие границы с Беларусью в ответ на учения «Запад-2025» ошибкой.

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