Поляк показал, как выглядит Тересполь у границы с Беларусью. Какие есть надписи на русском?

🎥 Видео

Опубликовано: 16.09.2025 09:45 , Обновлено: 16.09.2025

В TikTok появилось видео, снятое в польском городе Тересполь, который находится у границы с Беларусью на реке Западный Буг. Ролик за сутки набрал более 246 тыс. просмотров и десятки комментариев, как от поляков, так и от белорусов.

На кадрах показали некоторые объекты в городе, на которых есть надписи на русском языке. Например, “Камера хранения”, “Стоянка”, “Обмен денег”, “Страхование”.

Также автор видео снял кота, польский флаг, граффити, православную церковь, костел, реку и даже брукаванку (мощеную камнем дорогу).

Пол роликом собралось много комментариев с мнением о городе.

“О, вот какая там жизнь”, — написал один из зрителей.

“Вот как выглядит Польша за пределами крупных городов”, — заявил второй.

“Тут, наверное, брестчан больше, чем тересполевчан)”, — выразил мнение третий.

А четвертый отметил: “Я живу здесь, и здесь намного лучше, чем показано в видео”.

“Польский город, который жил благодаря пограничному переходу, теперь умирает из-за глупых решений властей”, — затронул тему закрытия поляками границы с Беларусью еще один.