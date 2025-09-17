Польский экс-министр обвинил Туска в дезинформации перед закрытием границы с Беларусью

Опубликовано: 17.09.2025 08:13 , Обновлено: 17.09.2025

Бывший министр иностранных дел Польши в правительстве партии «Право и справедливость» (PiS) Яцек Чапутович заявил в эфире "Польского радио", что считает закрытие границы с Беларусью в ответ на учения «Запад-2025» ошибкой.

«Беларусь предоставляла достоверную информацию по этому вопросу, но премьер-министр Дональд Туск дезинформировал общественное мнение в Польше и во всем мире», — утверждает политик.

Напомним, что МВД Польши выступило по срочным пояснением накануне окончания учений “Запад-2025” в Беларуси, в котором предупредило, что автоматического возобновления движения через границу с Беларусью не будет. Там заявили, что будут следить за обстановкой на рубежах и границу откроют только после того, как она станет полностью безопаносной, не пояснив критерии. Вполне вероятно, что такой они посчитают границу только после прекращения поток нелегальных мигрантов.

В свод очередь, Чапутович настаивает, что залёт дронов на польскую территорию всё-таки был специально инициирован Россией и был одобрен Китаем. И как раз в ответ на закрытие границы.

«Это произошло на день позже. Россия расценила это как неблагоприятный шаг. Неблагоприятный и для Китая. Я думаю, что эта атака беспилотников была в интересах Китая, и именно так Китай это понимает. Пекин хотел, чтобы Польша больше не действовала вразрез с принципами либерального международного порядка. А один из этих принципов — свободный поток товаров и услуг, в том числе через нашу границу с Беларусью. И, как мы знаем, через эту границу проходит много китайских товаров. Мы это заблокировали», — подчеркнул бывший министр иностранных дел Польши.

Также Чапутович обвинил премьера Туска в искажении информации для польского общества, так как власти Беларуси предупредили о переносе учений подальше от границы с Польшей.

«Это не полная информация, поскольку белорусский лидер Лукашенко уже несколько недель назад объявил, что учения пройдут не на границе с Польшей, а в Борисове, более чем в 300 км от неё. Кроме того, эти учения были гораздо меньше по масштабу, чем раньше», — сказал польский политик.

«Так почему же Туск это сделал (закрыл границу — ред.)? Потому что хотел показать, что намерен деэскалировать конфликт. Как оказалось, он также вёл переговоры с США, поскольку политзаключённые (власти Беларуси отрицают наличие осуждённых по политическим мотивам - Ред.) были освобождены на день позже. Поэтому это решение Польши было непонятным”, - заявил Чапутович.

“Хочу также отметить, что учения заканчивались, и на них присутствовали наблюдатели, в том числе из США. Если бы у нас были какие-то сомнения, мы могли бы обратиться к нашим союзникам, США, вместо того, чтобы принимать совершенно надуманное решение. Беларусь, грубо говоря, предоставила достоверную информацию по этому вопросу, а премьер-министр Дональд Туск дезинформировал общественное мнение как в Польше, так и во всём мире», — добавил Яцек Чапутович, бывший министром иностранных дел Польши с 2018 по 2020 голы.

“Не несли угрозы”

Тем временем президент Литвы Гитанас Науседа также оценил итоги прошедших в Беларуси маневров.

“Учения не представляли для нас прямой угрозы. (…) В то же время, как и планировалось, с нашей стороны также проходили манёвры. Они были очень серьёзными – в них участвовало 17 тысяч военнослужащих с литовской стороны и 40 тысяч с учётом польской. Это действительно крупные силы, значительно превосходящие по численности войска на восточной стороне», – заявил Науседа во вторник на учебном полигоне в Рудниках Шальчининкского района.

«Не знаю, планировали ли русские это таким образом, но им удалось заставить НАТО очень серьёзно отнестись к угрозам нашему региону и запустить миссию Eastern Sentry. Это хорошая новость, потому что она позволит нам при поддержке союзников заполнить некоторые пробелы в нашей противовоздушной обороне», — похвалился литовский президент.

Ранее Telegraf.news писал, что власти Беларуси осудили решение Варшавы об одностороннем прекращении движения через совместную границы. В Минске утверждают, что таким образом Польша нарушила свои обязательства не только перед Беларусью, но и перед другими европейскими странами и Китаем. В результате закрытия границы прекратилось перемещение грузов из Китая в Европу по железнодорожным путям.

Тем временем Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 сентября прокомментировал недавний инцидент с беспилотниками, залетевшими на территорию Польши. Он упрекнул польских военных в том, что они “пакостят” Беларуси и приказал своим военным “разгадать какие-то замыслы” соседнего государства.

Лукашенко приказал военным «разгадать какие-то замыслы» поляков