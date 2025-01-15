Польский генерал объявил об исчезновении мигрантов на границе с Беларусью. Как объяснил?

Опубликовано: 15.01.2025 14:01 , Обновлено: 15.01.2025

Командующий операцией «Безопасное Подлясье» генерал Аркадиуш Шкутник заявил Польскому агентству печати (РАР) о снижении количества попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы. По его словам, в последние недели бывали периоды, когда за четыре дня подряд не фиксировалось ни одной попытки незаконного перехода.

Как отметил генерал, польские военные и пограничники также перестали фиксировать агрессию со стороны мигрантов. Снижение числа инцидентов генерал Шкутник связывает как с погодными условиями, так и с новыми тактиками, применяемыми польскими службами. В частности, «сыграло важную роль» введение гладкоствольного оружия с резиновыми пулями.

Генерал отметил, что самый сложный период пришёлся на сентябрь-октябрь, когда мигранты вели себя крайне агрессивно, атакуя польских пограничников стальными шариками и острыми предметами. «Их удалось нейтрализовать несколькими меткими выстрелами», — сказал генерал, добавив, что солдаты целились в безопасные места, чтобы не подвергать опасности жизнь нападавших, сообщил портал o2.pl со ссылкой на PAP.

Несмотря на нынешнее затишье, военные и пограничники готовы к возможным угрозам, заявил командующий операцией «Безопасное Подлясье». Он также упомянул о случаях, когда мигранты от бессилия бросали в солдат пауэрбанки. «У нас на складе около шести таких беспроводных зарядок», — сообщил генерал. Эти устройства переданы военной разведке и контрразведке «для дальнейшего изучения».

Ранее Telegraf.news рассказывал, что власти Литвы объявили о подготовке своей государственной границы к выборам президента Беларуси. Так, министр обороны Литвы Довиле Шакалене подписала приказ о продлении боеготовности армии на ближайшие полгода.

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Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, заочно обратился к руководству стран Евросоюза. Говоря о миграционном кризисе, он заявил, что «мы ни в чём абсолютно не виноваты».

«Ввели экономические санкции, набросили нам на шею петлю и начали душить. И говорят: вы нас защищайте от мигрантов. Может, я недипломатично, но прямо и откровенно сказал: ребята, мы не будем вас защищать», — заявил президент.

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Кроме того, Лукашенко, выступая в логойском храме на Рождество, заявил о «серьёзном вызове в сфере миграции».

«Но меня уже информируют, что начинают подтягиваться люди с Востока. Не только те, которые желают нам какой-то вражды и войны. Нет, подтягиваются люди, которые хотят жить, работать, зарабатывать и какую-то копейку посылать на родину, чтобы прокормить своих детей. Но вся беда в том, что эти люди далеки от тех дел, которые мы решаем. Они некомпетентны. Они профессионально не подготовлены. Это тоже не страшно. Главное, чтобы эти люди хотели работать и учиться. Наш народ может научить людей. Трудовые ресурсы нам нужны. Но неконтролируемая миграция — это беда», — процитировала Лукашенко его пресс-служба.

А Госпогранкомитет Беларуси не раз обвинял польских коллег в насилии над мигрантами и стрельбе по людям, в том числе через белорусские защитные инженерно-технические сооружения.

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