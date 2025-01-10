"Ситуацию трудно предсказать" - В Литве объявили о подготовке границы к выборам президента Беларуси. Зачем?

Опубликовано: 10.01.2025 11:43 , Обновлено: 10.01.2025

Власти Литвы объявили о подготовке государственной границы к выборам президента Беларуси. Так, министр обороны Литвы Довиле Шакалене на этой неделе подписала приказ о продлении боеготовности армии на ближайшие полгода. Подробности приготовлений на границе раскрыл представитель Государственной пограничной службы Литвы Гедрюс Мишутис.

Мишутис признал, что в последнее время на литовско-белорусской границе, где ранее регулярно фиксировались попытки нелегального перехода границы мигрантами, было относительное затишье и “движения практически не было”. По его словам, хотя в целом “кризис нелегальной миграции остаётся неизменным”, “давление” на Латвию и Литву в последнее время снизилось, а основную нагрузку, по словам Мишутиса, приняла на себя Польша.

Однако, в Государственной пограничной службе Литвы выразили опасения, что в ближайшее время ситуация может измениться, в связи с чем там начали к этому активно готовиться, сообщило местное издание 15min.lt. По словам Мишутиса, ключевые причины, которые способствуют нелегальной миграции на границе с Беларусью, “никуда не исчезли”. Официальный Минск он обвинил в “поощрении” нелегальной миграции, а то, как на эту проблему повлияют президентские выборы, запланированные в Беларуси на конце января, по его словам, невозможно предсказать.

“Ситуацию снова трудно предсказать”, - заявил Мишутис.

На фоне такой неопределённости Министерство обороны Литвы решило продлить введённый ранее режим боеготовности армии - до начала июня. Это решение предполагает, что армия будет оказывать помощь пограничникам в охране порядка на границе. В частности, Минобороны поручило сформировать специальную группу численностью до 60 военнослужащих для оперативного реагирования на возможные инциденты на границе с Беларусью. Решение Минобороны предусматривает возможность ротации, то есть как минимум 30 военнослужащих должны быть готовы отправиться на границу практически сразу.

“Европа хорошо знает, как назначить внешнего врага”

Между тем, президент Беларуси Александр Лукашенко категорически отвергает все обвинения западных соседей в причастности официального Минска в миграционном кризисе, с которым столкнулись страны ЕС. Выступая минувшей осенью на Минской международной конференции по евразийской безопасности, Лукашенко обвинил сам Европейский союз в неспособности “навести порядок у себя” и попытке переложить ответственность на Беларусь.

“Мы “виноваты” в этом мировом миграционном кризисе. При том что основной маршрут этих людей не меняется много лет - через Средиземное море, Балканский полуостров ежегодно проходит до полумиллиона человек. Европа не способна у себя навести порядок, но хорошо знает, как отвлечь от внутренних проблем - назначить внешнего врага”, - заявил тогда Лукашенко.

Он также обвинил западные страны в выстраивании ” нового железного занавеса” и заявил, что нынешний миграционный кризис в Европе - это “начало большой беды”.

“Серьезный вызов”

Уже 7 января 2025 года Лукашенко заявил о “серьезном вызове в сфере миграции”. По его словам, сейчас в Беларусь “начинают подтягиваться люди с Востока”, которые “далеки от тех дел, которые мы решаем”.

“Они некомпетентны. Они профессионально не подготовлены”, - заявил Лукашенко и предостерёг от “неконтролируемой миграции, признав при этом, что страна нуждается в “трудовых ресурсах”.

Кроме того, белорусский президент в очередной раз отверг обвинения в том, что Минск “том, что мы способствует миграции” и заявил, что Беларусь “никого от мигрантов защищать не будет”.

“Особенно тех, кто вводит против нас экономические санкции. Почему мы их должны защищать?” - процитировало Лукашенко госагентство БЕЛТА.

Ранее Telegraf.news рассказал, что летом прошлого года министр иностранных дел Максим Рыженков заявлял, что Беларусь готова вести диалог с соседними странами по ситуации на границе. Он призвал своих польских коллег, а также представителей “любых других организаций” и стран ЕС “приехать на границу, посмотреть, поговорить, подискутировать, наметить какие-то планы”.

«Мяч на польской стороне» — МИД Беларуси позвал МИД Польши приехать на границу «подискутировать»