Польша возобновила пропуск машин через единственный пункт пропуска для проезда легковушек

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Опубликовано: 20.10.2023 15:45 , Обновлено: 20.10.2023

Польские пограничники в пятницу, 20 октября, временно приостановили оформление транспорта в пункте пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны - КПП "Брест"). Как сообщили в Госпогранкомитете Беларуси, автомобили перестали пропускать с 14:30.

Обновлено "В 16:00 в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в польском пункте пропуска "Тересполь" (сопредельный белорусский "Брест")", отметили в ГПК.

По данным ГПК Беларуси, временное закрытие единственного пункта пропуска легковых автомобилей через белорусско-польскую границу связано с ремонтом дорожного покрытия. Такую причину озвучила польская сторона.

“В этой связи пропуск легкового транспорта на польскую сторону временно приостановлен. Рекомендуем гражданам учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты следования”, - заявили в ГПК.

В белорусском ведомстве пообещали сообщить, когда польская сторона возобновит оформления физических лиц и транспорта, а следить за информацией за очередями на границе рекомендовало по ссылке.

Отметим, что сейчас на польско-белорусской границе полноценно функционируют всего два пункта пропуска: один для грузового транспорта (“Кукурыки”-“Козловичи”), другой – для легкового (“Тересполь”-“Брест”.

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Ранее в Польше не раз поднимали вопрос о полном закрытии западной границы Беларуси. Так, 28 августа после встречи министров внутренних дел Литвы, Латвии и Польши польский глава МВД Мариуш Каминьский потребовал немедленно вывести из Беларуси бойцов ЧВК «Вагнер», а глава МВД Литвы Агне Билотайте предложила закрыть ещё два пункта пропуска — «Лаворишки» («Котловка» с белорусской стороны) и «Райгард» («Привалка»).

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Вопрос потенциального закрытия границ западных белорусских границ в конце августа прокомментировал и президент Беларуси Александр Лукашенко. По его мнению, если власти Литвы, Латвии и Польши пойдут на этот шаг, то «сделают хуже только себе и своим гражданам».

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