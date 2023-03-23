Польша выдвинула Беларуси условие для открытия на границе КПП «Бобровники — Берестовица»

Опубликовано: 23.03.2023 15:28 , Обновлено: 23.03.2023

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский 23 марта назвал властям Беларуси условие для открытия пограничного перехода Бобровники (Берестовица).

По его словам, Александр Лукашенко «получил очень четкий сигнал».

«Если Анджея Почобута завтра отпустят, то переход в Бобровниках будет открыт послезавтра», — заявил польский министр.

При этом добавил: «Если будут предприняты дальнейшие действия против польского государства или против граждан польского государства, мы будем очень жестко реагировать».

Напомним, Гродненский областной суд 8 февраля огласил приговор журналисту, члену незарегистрированного в Беларуси Союза поляков Анджея Почобуту. Ему дали 8 лет колонии усиленного режима. Почобута судили по статьям о призывах к санкциям (ст.361-3 УК) и разжигании вражды и розни (ч.3 ст.130).

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После этого Польша закрыла сначала пограничный переход Бобровники (Берестовица), а позже запретила белорусским (и не только) грузовикам пересекать КПП Кукурыки (Козловичи).

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В свою очередь Совет министров Беларуси 17 февраля принял ответные меры на закрытие пункта пропуска в польских Бобровниках. Грузовым машинам из Польши запретили пересекать границу не через польские пункты пропуска.

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