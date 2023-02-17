Головченко запретил польским фурам въезжать в Беларусь через Литву

Опубликовано: 17.02.2023 18:22 , Обновлено: 17.02.2023

Совет минстров Беларуси 17 февраля принял ответные меры на закрытие пункта пропуска в польских Бобровниках. Грузовым машинам из Польши запретили пересекать границу не через польские пункты пропуска.

Такое постановление подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. И таким образом польские грузовики могут попасть в Беларусь только через Кукурыки-Козловичи. Покинуть страну они могут тоже только через этот пункт.

“Движение грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Республике Польша, теперь будет осуществляться для совершения грузовых операций или перецепки только через белорусско-польский участок Государственной границы Республики Беларусь”, - говорится в сообщении Совмина.

При этом для перецепки польским фурам разрешили следовать на территории Беларуси в «Козловичи» (белорусско-польский участок), «Привалка» и «Бенякони» (белорусско-литовский участок), «Берестовица-ТЛЦ» и в зону ожидания для въезда в пункт пропуска «Берестовица».

В МИД Беларуси для объявления ответных мер даже позвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Кшиштофа Ожанну. Белорусские дипломаты почему-то уточнили, что “в цивилизованном ключе” рассказали польскому коллеге об ограничениях для фур из его страны.

Ранее Польша пообещала своим логистических компаниям, что не будет закрывать оставшийся грузовой пункт пропуска Кукурыки-Козловичи. Несмотря на напряженность между Варшавой и Минском, польский бизнес продолжал активно торговать с Беларусью. По данным польских властей, товары из Польши на сумму более 7,3 млрд злотых (около 1,6 млрд долларов) попали в Беларусь.

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