Польша решила закрыть еще один пункт пропуска на границе с Беларусью

Опубликовано: 09.02.2023 14:27 , Обновлено: 09.02.2023

Польша с 10 февраля решила приостановить работу пункта пропуска «Бобровники» («Берестовица») на границе с Беларусью. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Каминьски.

Причиной он назвал «важные интересы государственной безопасности».

[obnovleno_b]В 14:23 9 февраля в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Польша официально проинформировала о том, что «пункт пропуска Бобровники официально приостанавливает оформление транспортных средств и лиц, следующих через государственную границу, на неопределенное время».

Там отметили, что теперь для легкового транспорта в Польшу открыт только пункт пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны «Брест») и попросили учитывать эту информацию во время планирования поездок.[/obnovleno_b]

Движение на погранпереходе «Бобровники» (с белорусской стороны «Берестовица») должны закрыть 10 февраля с 14:00 (по Минску), сообщил Каминьски.

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[info_b]По данным ГПК на 13:00 9 февраля очередь на погранпереходе «Берестовица» составляет более 40 машин).[/info_b]

Напомним, ранее, осенью 2021 года, Польша закрыла погранпереход «Кузница» («Брузги») в Гродненской области.