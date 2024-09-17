"Я вам клянусь" - Лукашенко пообещал, что у него есть чем ответить Европе при нападении на Беларусь

Опубликовано: 17.09.2024 21:17 , Обновлено: 17.09.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном мероприятии ко Дню народного единства 17 сентября заявил, что нападение на Беларусь - это "третья мировая война" и что у страны есть чем ответить Европе в таком случае.

“Не надо это делать! Это не пойдет на пользу не только региону Европы, но и всей планете. Нападение на Беларусь, запомните это, - это третья мировая война. Поэтому ни в коем случае ни украинцам, ни россиянам (они это прекрасно понимают), ни американцам, которые хотят отсидеться за океаном, этого делать нельзя”, - сказал Лукашенко.

Фото: president.gov.by

“Я вам клянусь, что у нас есть чем ответить, у нас есть [все необходимое] сделать так, чтобы они задумались прежде, чем двигаться в нашем направлении”, - добавил глава государства, передала его пресс-служба.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Александр Лукашенко в интервью телеканалу “Россия” в августе рассказал об “оборонительных” и возможных “наступательных планах” Республики и РФ на границе со странами Евросоюза (ЕС). “У нас оборонительные планы существуют, а если надо, мы их переведем и в наступательные”, - процитировало президента агентство БелТА.

«Пусть там не бесятся» — Лукашенко объявил о возможных «наступательных планах» Беларуси и РФ на границе с ЕС