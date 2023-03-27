Польша согласилась отменить санкции против Беларуси и пообещала уговорить Литву. Но есть нюанс

Опубликовано: 27.03.2023 10:49 , Обновлено: 27.03.2023

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что готов пойти на принятие нового пакета санкций ЕС против Беларуси и пообещал поговорить с властями Литвы, чтобы те также пошли на уступки в этом вопросе. "Стоит сделать шаг назад, чтобы сделать три шага вперед", - заявил польский премьер, говоря о санкциях, которые эти две страны блокировали в ЕС на протяжении последних двух месяцев.

[info_b]Речь идёт о том, что Польша и Литва до этого момента не соглашались на отмену санкций против белорусского калия. Однако в ЕС настаивают, что готовы ввести новый, куда более широкий, пакет санкций против Беларуси, но при этом хотят разрешить экспорт и транзит белорусских калийных удобрений.[/info_b]

По словам польского премьера, в ближайшие 2 месяца Евросоюза примет 11-й пакет санкций против России, отметив, что Польша указывает Еврокомиссии “те дыры, те лазейки, которые Россия использует для обхода санкций”. Он также выразил надежду на то, что те условия, которые Польша выдвинула ЕС, принимая 10-й пакет санкций, будут включены в следующий пакет. В числе прочего, речь идет о санкциях против Беларуси.

Польша убедила ЕС ввести новые санкции против Беларуси

Говоря об 11-м пакете санкций ЕС, Моравецкий в интервью польскому радио RMF отметил, что ситуация похожа с тем, как принимался 10-й пакет санкций.

“Ведь Польша не “заблокировала” санкции, а мы хотели, чтобы они были сильнее. Литва также хочет, чтобы санкции были ужесточены”, - подчеркнул польский премьер и пообещал “поговорить с литовскими союзниками, чтобы это произошло и сейчас”.

“Стоит сделать шаг назад, чтобы сделать три шага вперед”, - заявил Моравецкий. При этом он отметил, что “Беларусь является важным перевалочным пунктом для российских товаров, и его стоит заблокировать”.

“Польша должна реагировать здесь. Здесь, в Брюсселе, мы вместе с Литвой, надо сказать, одни из немногих, кто открыто поднимает вопрос о Беларуси”, - рассказал глава правительства Польши.

Отметим, что принять новый пакет санкций против России, готовы большинство стран ЕС. Против этого пакета выступают Польша и Литва, поскольку он предполагает послабления для Беларуси: Еврокомиссия предложила вывести белорусский калий из-под санкций, чтобы не допустить гуманитарный кризис в беднейших странах.

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Между тем, Польша призывает к немедленной синхронизации белорусских и российских санкций, т.е. ввести в отношении Минска такие же санкции, какие уже действуют против России. Это означает, среди прочего, запрет на ввоз автомобилей из ЕС в Беларусь и запрет на ввоз мебели из Беларуси в Евросоюз.

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«Может быть хорошо, что они санкции ввели»

В свою очередь, Александр Лукашенко 22 марта заявил, что экономика Беларуси не рухнет в результате санкций ЕС. «Абсолютно точно то, что мы не рухнули. Вы это чувствуете. Да, по-разному живут люди… Но мы не рухнули и не рухнем», — сказал Лукашенко в среду.

«Может быть, и хорошо, что они ввели санкции. Мы теперь будем заниматься собой, не будем рассчитывать, как Россия, что газ, нефть продали, миллиарды долларов получили и обратно им отдали за всякие «безделушки». Мы сами эти «безделушки» будем создавать и делать в России и Беларуси. Такие у нас планы», — заявил он.