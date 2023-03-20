В ЕС потребовали запретить ввоз автомобилей в Беларусь. Что известно?

Опубликовано: 20.03.2023 08:43 , Обновлено: 20.03.2023

В прошлую среду, 15 марта, страны ЕС рассматривали очередной пакет санкций в отношении Беларуси. Польша настаивала на введении дополнительных ограничений против Минска. Однако председательствующая Швеция притормозила процесс.

Постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось, отвечая на вопрос об этом, сказал, что он «разочарован бездействием шведского председательства до сих пор», сообщило издание Gazeta Pravna.

«Как в плане работы над дальнейшими российскими санкциями , так и в плане быстрого принятия белорусских санкций. Со стороны шведского председательства нет активного участия», — пожаловался он в интервью агентству PAP.

В случае с Беларусью речь идет о дальнейших секторальных санкциях. Польша призывает к немедленной синхронизации белорусских и российских санкций (т.е. ввести в отношении Минска такие же санкции, какие уже действуют против России). Это означает, среди прочего, запрет на ввоз автомобилей из ЕС в Беларусь и запрет на ввоз мебели из Беларуси в Евросоюз.

[info_b]Согласно данным Госстата Польши, белорусская древесина (и связанные с ней материалы) были поставлены в 2022 году в Польшу из Беларуси на сумму около 200 миллионов евро. В свою очередь, поставки из Польши в Беларусь товаров категории «транспортные средства, выросли за год на 60 миллионов евро и составляют более 294 млн евро.[/info_b]

По данным издания, часть стран в ЕС не просто не хотят вводить новые, но, на самом деле, предлагают убрать часть санкций в отношении Минска. Так, некоторые страны хотят снять действующие санкции на экспорт белорусского калия. Впрочем, в ЕС есть и те, кто противостоит такому предложению. Все ограничения или их снятие требуют единогласного одобрения 27 государств-членов Евросоюза.

Что касается санкций против России, то некоторые страны, в том числе Франция, Венгрия и Болгария, выступают против распространения ограничений на российскую атомную энергетику.

Напомним, что в феврале Польша согласилась принять урезанный 10-й пакет санкций в отношении России только при условии разработки новых санкций в отношении Беларуси. Анджей Садось тогда рассказал, что Варшава выдвинула 6 условий ЕС. Одним из них стало немедленное начало работы над пакетом санкций против Беларуси.

Польша убедила ЕС ввести новые санкции против Беларуси