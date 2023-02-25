Польша убедила ЕС ввести новые санкции против Беларуси

Опубликовано: 25.02.2023 13:13 , Обновлено: 25.02.2023

Польское агенство PAP сообщило, что Посол Польши в ЕС Анджей Садось убедил представителей других стран Евросоюза ввести санкции против Беларуси. Фактически, только так Польша согласилась подписаться под 10-м пакетом санкций ЕС против России.

Анджей Садось рассказал, что Варшава выдвинула 6 условий ЕС, при которых согласилась принять “мягкий” пакет санкций против РФ. Польша настояла, чтобы Совет ЕС и Европейская комиссия рассмотрели вопрос о незаконной депортации украинских детей в Россию и учли его в санкциях.

Второе условие Польши - это немедленное начало работы над пакетом санкций против Беларуси . «Мы ожидаем, что они будут приняты в понедельник», - рассказал почему дипломат. Что будет в новом списке ограничений, он не уточнил.

В-третьих, Варшава потребовала немедленно начать работать над санкциями против атомной энергетики России. «Речь идет ио топливе, и о санкциях в отношении «Росатома» и руководства компании», - передает слова Анджея Садося PAP.

Четвертым условием Варшавы стал вопрос санкций в отношении российских алмазов.

Также Польша настояла, чтобы ЕС ограничил поставки каучука из России, а ещё включить в санкционный список 150 “российских пропагандистов”.

«Сегодня Польша представила в Европейскую комиссию более 150 имен. Мы договорились с ЕК об очень сжатых сроках включения этих людей в санкционные списки», - похвалился представитель Польши в ЕС.

“Слишком мягкие санкции”

После того, как ночью стало известно о том, что послы ЕС договорились о новых санкциях против России, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава осталась недовольной.

«Если речь идет о 10-м пакете санкций, то мы им не довольны, потому что он слишком мягкий. Мы предлагаем, чтобы там нашлось место также для разных лиц и российских продуктов. Мы хотим, в частности, чтобы там был каучук и разного рода продукты (запрет на импорт — ред.), потому что этим Россия усиливает свою военную машину», — заявил премьер Польши.