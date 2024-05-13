Польша решила превратить забор на границе с Беларусью в «непреодолимое препятствие». На что пообещали потратить $376 млн?

Опубликовано: 13.05.2024 11:58 , Обновлено: 13.05.2024

Польские власти решили модернизировать забор на границе с Беларусью, превратив его в «непреодолимое препятствие». Такое заявление в эфире польского телевидения веером 12 мая сделал заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик. По его словам, на эти цели будет направлено примерно 1,5 млрд злотых, что в эквиваленте сегодня составляет почти 376 млн долларов.

По словам Томчика, укреплением границы займутся польские инженеры и будут использоваться разработки специалистов Силезского технологического университета, сообщил польский портал Money.pl.

Установленный по всему периметру границы Польши и Беларуси забор замминистра назвал “временным решением” и подчеркнул, что в таком виде пограничное заграждение оставаться не может, поскольку “польское государство не может позволить себе, чтобы барьер, защищающий его границы, был фикцией”. На это, по словам замминистра, страна готова выделять “огромные ресурсы”.

Комментируя недавнее заявление польского министра обороны Владислава Косиняка-Камыша о планах по укреплению восточной границы и возможном появлении бункеров и траншей на границе с Беларусью, Томчик заявил, что эти сооружения могут стать “вторым элементом” защиты на границе. Укрепление действующего забора замминистра назвал первостепенной задачей, причём не связанной с военным контекстом, а в первую очередь - с нелегальной миграцией. Вопрос укреплений на границе, по словам Томчика, “это совершенно другой проект, над которым мы работаем уже много недель”.

«Опасное место» — Польский генерал призвал заминировать границу с Беларусью

Он отметил, что по данному вопросу уже создали специальную межведомственную рабочую группу, которую возглавил министр обороны, а разработанный ими план “будет доведен до сведения премьер-министра и министра национальной обороны в ближайшем будущем”.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что помощник министра обороны, генерал-майор Леонид Касинский на днях заявил, что считает, что Польша наращивает военную мощь своей армии для подготовки к некоему наступлению. Представитель Минобороны не уточнил, на кого, но рассказал о вооружениях, которые закупают в соседней с Беларусью стране.

Польша начала подготовку к наступлению — Минобороны Беларуси

А в Следственном комитете Беларуси в начале мая рассказали подробности трёх уголовных дел, возбуждённых против должностных лиц Польши, Литвы и Латвии, из-за нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу с Беларусью. По данным ведомства, в действиях должностных лиц соседних государств следователи усмотрели признаки преступлений по пяти статьям Уголовного кодекса Беларуси.

Убийство, пропаганда войны и не только. СК Беларуси возбудил дела по 5 статьям против должностных лиц Польши, Литвы и Латвии