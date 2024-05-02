Убийство, пропаганда войны и не только. СК Беларуси возбудил дела по 5 статьям против должностных лиц Польши, Литвы и Латвии

Опубликовано: 02.05.2024 11:07 , Обновлено: 02.05.2024

В Следственном комитете Беларуси в четверг, 2 мая, рассказали подробности трёх уголовных дел, возбуждённых против должностных лиц Польши, Литвы и Латвии, из-за нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу с Беларусью. По данным ведомства, в действиях должностных лиц соседних государств следователи усмотрели признаки преступлений по пяти статьям Уголовного кодекса Беларуси.

В Следственном комитете (СК) заявили, что власти стран Евросоюза в последние несколько лет “наглядно демонстрируют мировому сообществу идеи расового превосходства и шовинизма” по отношению к тем людям, которых задерживают на границе с Беларусью при попытках нелегального проникновения в соседние Польшу, Литву, Латвию. В СК их называют “беженцами, которые пытаются реализовать свое право на мирную и спокойную жизнь”, в соседних странах расценивают исключительно как нелегальных мигрантов и требуют от них проходить процедуру получения статуса беженца законным способом.

Однако белорусские следователи в практике пограничных служб соседних государств усмотрели признаки как минимум пяти уголовных преступлений:

пропаганда войны - ч.2 ст.123 УК РБ,

преступления против безопасности человечества - ст.128 УК РБ,

умышленное причинение тяжкого телесного повреждения - ч. 3 ст.147 УК РБ,

оставление в опасности - ч.3 ст.159 УК РБ,

убийство - ч.1 ст.139 УК РБ.

В СК сообщили, что число потерпевших по уголовному делу в отношении должностных лиц одной только Польши проходят 166 граждан иностранных государств. Из них 11 погибли, по данным СК, при попытке пересечь белорусско-польскую границу, а остальные “получили телесные повреждения различной степени тяжести”. По аналогичному уголовному делу против должностных лиц Латвии потерпевшими проходят 38 человек (включая 16 погибших), против Литва - 36 потерпевших (включая 12 погибших). По данным СК, большая часть пострадавших - граждане Ирака, Ирана, Афганистана, Индии, Сирии и стран Африки.

В СК заявили, что в настоящее время следователи проводят “широкий спектр следственных и процессуальных действий, направленных на установление виновных лиц и привлечение их к установленной законом ответственности” и пообещали дать “принципиальную правовую оценку” в том числе всем новым фактам.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что белорусские власти не раз упрекали погранслужбы соседних стран в излишней жестокости по отношению к нелегальным мигрантам. Так, СК Беларуси в ноябре прошлого года после смерти очередного мигранта на границе обвинил власти Латвии в “показательной расовой ненависти”, “ретрансляции еврофашистской идеологии” и в формировании “прибалтийских карательных батальонов”.

СК обвинил «прибалтийские карательные батальоны» в смерти нелегала, найденного в Беларуси

Между тем, в соседней Польше начали собственную прокурорскую проверку по факту “злоупотребления полномочиями” и “неисполнения обязанностей” со стороны офицеров польской пограничной службы по отношению к иностранцам, которые нелегально пересекли границу с Беларусью. Расследование инициировала окружная прокуратура в Седльце (Мазовецкое воеводство на востоке Польши).

В Польше начали прокурорскую проверку из-за нелегальных мигрантов на границе с Беларусью