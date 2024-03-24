"Мы будем защищать каждый клочок земли" — Глава Минобороны Польши пообещал увеличить количество военных на границе с Беларусью

Опубликовано: 24.03.2024 11:06 , Обновлено: 24.03.2024

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что планирует увеличить количество военных на границе с Беларусью, Украиной и Литвой. Подобные меры политик пообещал ввести в связи с увеличением числа незаконного пересечения границы.

На пресс-конференции польский вице-премьер отметил, что одной из важнейших тем является ситуация на польско-белорусской границе. По его словам, в последнее время наблюдался “рост попыток незаконного пересечения”, пишет издание PAP. Косиняк-Камыш добавил, что с 2021 года со стороны Беларуси продолжается “миграционное давление”, а за три месяца 2024 года пограничники зафиксировали более 2300 нелегальных попыток въезда на территорию ЕС.

Глава Министерства обороны отметил, что правительство пообещало выделить средства на укрепление инфраструктуры и увеличить количество военнослужащих. Также он заявил, что власти сделают всё для того, чтобы “защитить границы и неприкосновенность Польши”.

“Мы будем укреплять безопасность, защищать каждого из наших соотечественников и каждый клочок земли”, — подчеркнул во время пресс-конференции Владислав Косиняк-Камыш.

Кроме того, он отметил, что подобные меры направлены на сдерживание потенциальных врагов. Политик добавил, что говорит это не для того, “чтобы запугать”, а чтобы “отпугнуть противников”, которые теми или иными способами могут нанести урон Польской Республике.

Ранее Телеграф писал, что литовские политики обсуждают возможность закрытия ещё одного погранперехода на границе с Беларусью. Речь идет о пограничном пункте “Шальчининкай” (“Бенякони”).

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