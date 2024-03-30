"Подарки от кролика" - В Польшу прибыл поезд с американскими танками. Для переброски на границу с Беларусью?

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Опубликовано: 30.03.2024 06:52 , Обновлено: 29.03.2024

Новые танки M1A1 Abrams поступили в 1-ю Варшавскую бронетанковую бригаду. «Подарки от колика», - так назвали польские военные очередную поставку американской техники.

Всего из США уже доставлено 69 машин из 116, сообщает Defence24. Остальные должны быть прибыть до конца этого года.

«А что вам принесет рождественский кролик? » — похвалились в социальных сетях представители пресс-службы 1-й Варшавской бронетанковой бригады, сообщив, что в столицу Польши только что прибыли новые танки M1A1 Abrams. После разгрузки в Познани подразделения “Абрамс” были сразу поставлены в танковые роты.

Поставка произошло в результате контракта, подписанного в январе Министерством национальной обороны США с Варшавой.

Общая стоимость сделки составляет около 1,4 миллиарда долларов США, из которых почти 200 миллионов долларов США финансируются американской стороной в рамках средств помощи, предоставленных Польше.

Ранее Telegraf.news писал, что Польша договорилась с США о поставках сдвоенных вооружений для усиления своих подразделений на границе с Беларусью. Министр обороны Польши Мариуш Блащак после встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в Вашингтоне заявил, что его страна получит в ближайшее время от США ударные вертолеты Apache и современные танки Abrams. Таким образом там хотят усилить группировку напротив “Брестских ворот”.

Польша и США решили разместить у «Брестских ворот» танки Abrams и вертолеты Apache. Зачем?

В свою очередь, во вторник, 26 марта, Александр Лукашенко во время поездки в Ошмянский район для посещения участка местности, где проводятся мероприятия проверки боевой готовности воинских частей, приказал уничтожать всех “провокаторов” на белорусской границе. Также он обвинил Польшу и страны Балтии в том, что они готовятся к нападению на Беларусь.

Лукашенко приказал уничтожать нарушителей белорусской границы