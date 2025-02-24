Глава МИД Беларуси полетел в Швейцарию. Зачем?

Опубликовано: 24.02.2025 11:34 , Обновлено: 25.09.2025

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков отправился в Женеву (Швейцария) на три дня. В МИД рассказали, с какой целью.

В Женеве с 24 по 26 февраля официальная делегация Беларуси запланировала поучаствовать “в сегментах высокого уровня” 58-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) и Конференции по разоружению. По программе, Рыженков выступит “на мероприятиях высокого уровня”, примет участие в министерской встрече государств-членов Группы друзей в защиту Устава ООН, а также проведет переговоры с руководством расположенных в Женеве организаций системы ООН, [link href=“https://mfa.gov.by/press/news_mfa/cfd50388310ba3b2.html” target=“_blank” rel=“noopener”] перечислили [/link] в МИД Беларуси.

Там уточнили, что глава белорусского внешнеполитического ведомства представит позицию Беларуси по “вопросам обеспечения безопасности в регионе и в мире в целом” и расскажет про “основные приоритеты белорусского председательства в ЕАЭС”.

[info_b]В 2025 году Беларусь председательствует в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).[/info_b]

“Особое внимание предполагается уделить вопросам незаконного использования отдельными странами односторонних принудительных мер, нарушающих Устав ООН и права человека”, - добавили в белорусском МИД.

Еще там сообщили, что Рыженков запланировал в этой поездке “двусторонние контакты” с коллегами из стран Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии для обсуждения “общей повестки и конкретных аспектов дальнейшего укрепления межгосударственного взаимодействия”. С кем именно контакты, в МИД не уточнили.

Ранее Telegraf.news писал, что министр иностранных дел Беларуси Рыженков в ноябре 2024-го выразил обеспокоенность из-за “активизации деятельности стран-членов НАТО” и “наращивания наступательного потенциала” НАТО в непосредственной близости от границ Беларуси.

Глава МИД выразил обеспокоенность «активизацией НАТО» у границ Беларуси