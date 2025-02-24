В 16-й пакет санкций ЕС против России вошли ограничения и для Беларуси

Опубликовано: 24.02.2025 13:14 , Обновлено: 24.02.2025

В понедельник, 24 февраля 2025 года, Евросоюз принял 16-й пакет санкций, приуроченных к третьей годовщине войны России в Украине. Помимо торговых ограничений и прочих экономических санкций, в новый пакет вошли и новые визовые ограничения. Затронули европейские санкции не только российских граждан и компании, но и Беларусь.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, комментируя новый пакет санкций, заявила, что он затрагивает “жизненно важные секторы российской экономики” и нацелен на дальнейшее “ослабление” способности Москвы “вести агрессивную войну против Украины”.

С этой целью в новый пакет решили включить компании, связанные с так называемым российским теневым флотом, контроллеры для видеоигр, которые, по мнению инициаторов санкций, используются для управления военными дронами, банки, предположительно используемые для санкций, а также ряд пророссийских СМИ.

“Нет никаких сомнений в том, кто является агрессором, кто должен заплатить и понести ответственность за эту войну. Каждый пакет санкций лишает Кремль средств на ведение войны. В условиях переговоров о прекращении российской агрессии мы должны поставить Украину в максимально сильную позицию. Санкции обеспечивают рычаги воздействия”, - заявила Каллас.

В официальном заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС, указано, что 16-й пакет санкции предусматривает “дополнительные ограничительные меры” и в отношении Беларуси. Какие конкретно компании попали под санкции, пока не известно, из заявления Каллас лишь следует, что речь идёт о торговых ограничениях для белорусских партнёров России, ограничениях, касающихся продажи или предоставления услуг и программного обеспечения, депозитов и кошельков для криптовалютных активов, а также для транспортных компаний.

Кроме того, Совет ЕС ввел новый критерий включения лиц и компаний в свой санкционный список. Теперь в него смогут включать лиц, организации и органы, “поддерживающие или получающие выгоду от сотрудничества с военно-промышленным комплексом Беларуси”. ранее такая формулировка использовалась Советом ЕС лишь в отношении российского ВПК.

“Продолжают идти по пути санкционного пикирования”

Официальный Минск пока никак не комментировал расширение санкций ЕС, а вот пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков свою оценку дал, назвав этот шаг “вполне предсказуемым”.

“Пока никаких предпосылок мы не видим для возобновления диалога с Европой. Европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования, а очередной пакет — вполне все, так сказать, прогнозируем”, — процитировало Пескова российское агентство РБК.

В противовес позиции ЕС Песков поставил позицию новой администрации США, с которой Россия, по его словам, активно “ищет пути урегулирования конфликта” в Украине, тогда как Европа, по словам Пескова, “поддерживает продолжение боевых действий”.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко в конце сентября прошлого года на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля, отвечая на вопросы молодёжи, назвал санкции Запада «фашизмом». По мнению президента, эти ограничения ввели «не против него лично», а «против всей страны и всех белорусов». При этом глава государства подчеркнул: для Республики это — «время возможностей».

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Ранее Telegraf.news рассказал, что 24 февраля также стало известно о расширении санкций Австралии. Власти этой страны в третью годовщину начала войны в Украине также приняли новый пакет санкций и среди те, кто под них попал, оказались и граждане Беларуси и компании, зарегистрированные в Республике.

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