«Под плеткой жить больше не хотим» — Лукашенко впервые прокомментировал размещение в Беларуси ядерного оружия

Опубликовано: 31.03.2023 11:57 , Обновлено: 31.03.2023

Александр Лукашенко 31 марта во время послания белорусскому народу и парламенту прокомментировал размещение в Беларуси российского тактического ядерного оружия.

Он сказал, что «это не запугивание и не шантаж», а «возможность обезопасить» страну и «обеспечить мир белорусскому народу».

«Своей историей, всем своим существованием мой народ этого заслужил! Под плеткой жить больше не хотим и рабами не будем!», — заявил Лукашенко, передает госагентство БелТА.

По его словам, ядерное оружие «вернули в Беларусь» после того, как были «растоптаны все гарантии безопасности».

Кроме того, во время послания Лукашенко заявил, что «на горизонте в результате замаячила третья мировая с ядерными пожарами».

Ранее Телеграф писал, что неделю назад, 25 марта, президент России Владимир Путин заявил, что намерен разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие, но контроль над ним Минску не отдаст.

Размещение ядерного оружия в Беларуси Россия планирует после 1 июля, когда закончит стоить «специальное хранилище».

Путин объявил о размещении в Беларуси ядерного оружия

В ответ в Пентагоне пообещали, что США пока не будут менять порядок работы стратегических ядерных сил. А в МИД Германии сообщили, что считают обещание Путина — «ядерным шантажом».

В странах НАТО оценили обещание Путина разместить российское ядерное оружие в Беларуси

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 28 марта заявил, что размещение в Беларуси российского тактического ядерного оружия приведет к «более жестким» для Минска санкциям.

Премьер Польши пообещал «жесткие» санкции в ответ на ядерное оружие в Беларуси