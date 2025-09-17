Пентагон объяснил приглашение Беларуси понаблюдать за учениями "Запад-2025" "продуктивными контактами"

Опубликовано: 17.09.2025 08:42 , Обновлено: 17.09.2025

В Пентагоне прокомментировали участие американских военных в совместных военных учениях Беларуси и России "Запад-2025", куда их пригласили в качестве наблюдателей. Это произошло впервые с момента начала военных действий в Украине в 2022 году.

Американских военных заметили в числе наблюдателей на военном полигоне под Борисовом, где проходили практические манёвры в рамках учений “Запад-2025”. Они оказались в числе военно-дипломатических представителей из 17 иностранных государств и одними из трёх представителей стран НАТО (два других - это Турция и Венгрия).

Комментируя этот факт, главный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что официальное приглашение военный атташе США получил через посольство США в Минске. Его пригласили принять участие в учения в качестве наблюдателя в рамках Дня почетных гостей.

“Мы приняли приглашение в свете недавних продуктивных двусторонних контактов между нашими странами”, — пояснил решение Парнелл.

Он подчеркнул, что посещение таких Дней почетных гостей в рамках военных учений является распространённой практикой у военных. Более того, по словам Парнелла, на учениях в Беларуси смогли присутствовать как действующий военный атташе США, так и его новый преемник.

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Агентство Reuters расценило присутствие американских офицеров на совместных российско-белорусских учениях как признак того, что Вашингтон стремится к укреплению отношений с официальным Минском в попытке использовать его тесные связи с Москвой для продвижения мирного соглашения о прекращении войны в Украине.

По мнению западных политических обозревателей, на это же указывает и недавнее решение администрации Трампа снять часть санкций с национального авиаперевозчика “Белавиа”, разрешив ей обслуживать и закупать комплектующие для своего парка, в который входят в том числе и самолеты Boeing.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях ведущие американские телеканалы, такие как CNN и ABC News, опубликовали собственные репортажи с совместных российско-белорусских военных учений, показав кадры в том числе с белорусских военных полигонов. По официальной информации Минобороны аккредитовали на освещение учений более сотни журналистов из 15 стран, а иностранные наблюдатели были представлены ещё из 23 стран, включая три страны НАТО - США, Турции и Венгрии.

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