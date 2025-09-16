Американские телеканалы показали репортажи с учений в Беларуси

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Опубликовано: 16.09.2025 10:08 , Обновлено: 16.09.2025

Ведущие американские телеканалы, такие как CNN и ABC News, опубликовали собственные репортажи с совместных российско-белорусских военных учений, показав кадры в том числе с белорусских военных полигонов. По официальной информации Минобороны аккредитовали на освещение учений более сотни журналистов из 15 стран, а иностранные наблюдатели были представлены ещё из 23 стран, включая три страны НАТО - США, Турции и Венгрии.

Так, корреспондент американского новостного телеканала ABC News Патрик Ривел (Patrick Reevell) провёл свой репортаж прямо на фоне военно-полевых манёвров, со взрывами, ревущими боевыми вертолётами и стрельбой на фоне.

Корреспондент отметил гораздо меньший масштаб военных учений, по сравнению с предыдущими аналогичными учениями, проводившимися в Беларуси в 2021 году. Он связал это обстоятельство с необходимостью России вести реальные военные действия в Украине, а сами учения расценил как “послание Владимира Путина” о готовности российской армии отстаивать свои политические интересы в регионе.

Коллега Ривела с телеканала CNN Фредерик Плейтген (Frederik Pleitgen) продемонстрировал кадры учений с военного полигона под Борисовом, со взрывами, летающими дронами, перестрелками с условным противником. Корреспондент акцентировал внимание на “чисто оборонительном характере” учений, на котором настаивают белорусские и российские военные, но отметил “обеспокоенность” НАТО происходящим.

Кадрами с борисовского полигона в своих соцсетях поделились также британское издание Independent , а также новостное агентство Reuters .

По данным белорусского Минобороны, за манёврами на военном полигоне под Борисовом 15 сентября наблюдали 17 военно-дипломатических представительств иностранных государств из Азербайджана, Венгрии, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Китая, Кубы, России, Сербии, США, Судана, Туркменистана, Турции, Замбии, Зимбабве, Перу, Индонезии.





































Ранее Telegraf.news рассказал, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин приказал начальнику Департамента международного военного сотрудничества продемонстрировать американским военным, присутствующим на российско-белорусских учениях “Запад-2025”, “абсолютно всё, что их интересует”.

Министр обороны Беларуси приказал показать американским военным «абсолютно всё, что их интересует»