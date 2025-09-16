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Американские телеканалы показали репортажи с учений в Беларуси

Американские телеканалы показали репортажи с учений в Беларуси
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Ведущие американские телеканалы, такие как CNN и ABC News, опубликовали собственные репортажи с совместных российско-белорусских военных учений, показав кадры в том числе с белорусских военных полигонов. По официальной информации Минобороны аккредитовали на освещение учений более сотни журналистов из 15 стран, а иностранные наблюдатели были представлены ещё из 23 стран, включая три страны НАТО - США, Турции и Венгрии.

Так, корреспондент американского новостного телеканала ABC News Патрик Ривел (Patrick Reevell) провёл свой репортаж прямо на фоне военно-полевых манёвров, со взрывами, ревущими боевыми вертолётами и стрельбой на фоне.

Корреспондент отметил гораздо меньший масштаб военных учений, по сравнению с предыдущими аналогичными учениями, проводившимися в Беларуси в 2021 году. Он связал это обстоятельство с необходимостью России вести реальные военные действия в Украине, а сами учения расценил как “послание Владимира Путина” о готовности российской армии отстаивать свои политические интересы в регионе.

Коллега Ривела с телеканала CNN Фредерик Плейтген (Frederik Pleitgen) продемонстрировал кадры учений с военного полигона под Борисовом, со взрывами, летающими дронами, перестрелками с условным противником. Корреспондент акцентировал внимание на “чисто оборонительном характере” учений, на котором настаивают белорусские и российские военные, но отметил “обеспокоенность” НАТО происходящим.

Кадрами с борисовского полигона в своих соцсетях поделились также британское издание  Independent , а также новостное агентство  Reuters .

По данным белорусского Минобороны, за манёврами на военном полигоне под Борисовом 15 сентября наблюдали 17 военно-дипломатических представительств иностранных государств из Азербайджана, Венгрии, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Китая, Кубы, России, Сербии, США, Судана, Туркменистана, Турции, Замбии, Зимбабве, Перу, Индонезии.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин приказал начальнику Департамента международного военного сотрудничества продемонстрировать американским военным, присутствующим на российско-белорусских учениях “Запад-2025”, “абсолютно всё, что их интересует”.

Министр обороны Беларуси приказал показать американским военным «абсолютно всё, что их интересует»

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