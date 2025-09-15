Министр обороны Беларуси приказал показать американским военным «абсолютно всё, что их интересует»

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Опубликовано: 15.09.2025 11:28 , Обновлено: 15.09.2025

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин приказал начальнику Департамента международного военного сотрудничества продемонстрировать американским военным, присутствующим на российско-белорусских учениях "Запад-2025", "абсолютно всё, что их интересует".

В официальном Telegram-канале белорусского оборонного ведомства опубликовали короткое видео, на котором показали, как Хренин лично приветствует американского военного атташе на 227-м общевойсковом полигоне, где сегодня проходит очередной этап отработки практических действий российских и белорусских войск.

“Очень рад, что вы отозвались на наше приглашение”, - приветствовал Хренин американских военных, выразив надежду на “объективную оценку” по итогам учений, которые, по его признанию, “уже обросли различными инсинуациями”, а также на “выстраивание конструктивного диалога”.

После чего министр обороны поручил начальнику Департамента международного военного сотрудничества выделить американским гостям “лучшие места”, “показать абсолютно всё, что их интересует”, и дать возможность пообщаться с участниками учений.

По данным пресс-службы Минобороны, всего на сегодняшних манёврах на белорусских полигонах присутствуют представители 23 иностранных государств, включая три страны НАТО — США, Турции и Венгрии, а также иностранные журналисты из 15 стран.

За ходом манёвров помимо главы Минобороны сегодня также наблюдают государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович изаместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.