«Отслеживаем агрессивные выпады» - Хренин заявил о повышении готовности к применению ядерного «оружия возмездия»

Опубликовано: 10.06.2024 14:06 , Обновлено: 10.06.2024

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в понедельник, 10 июня, рассказал об участие белорусских военных во втором этапе учений с применением российского нестратегического ядерного оружия. По его словам, эти учения - один из шагов по "последовательному укреплению оборонительного потенциала" Беларуси.

Хренин упрекнул руководство западных стран в том, что они ведут “бескомпромиссную агрессивную политику в области военной деятельности” и “демонстрируют отсутствие готовности к конструктивному диалогу”. Это, по его словам, “только усиливает градус напряженности в регионе”.

Глава Минобороны Беларуси заявил, что западным странам не удалось “втянуть в эпидемию цветных революций” Беларусь и “задавить” её экономическими санкциями. Однако, по словам министра, “некоторые особо горячие головы на Западе вынашивают планы применения военной силы” против Беларуси.

“Представители некоторых стран делают заявления о разрешении нанесения ударов их оружием, которое передано Украине по территории Российской Федерации. Ну а глава МИД Литвы в своем милитаристском угаре договорился до того, что вообще фактически призвал к нанесению ударов по военным объектам Российской Федерации, находящимся на территории нашей страны”, - обратил внимание Хренин, намекая на недавнее заявление Габриелюса Ландсбергиса.

Тот 31 мая перед встречей министров иностранных дел стран — участниц НАТО в Праге, общаясь в журналистами, не исключил того, что Вооружённые силы Украины могут ударить и по территории Беларуси в случае, если на её территории будут размещены российские военные цели.

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“Мы отслеживаем и анализируем все эти агрессивные выпады”, - заверил Хренин, подчеркнув, что армия “действует на упреждение” и “планово повышает готовность к применению так называемого оружия возмездия”, причём как для ответа на угрозы самой Беларуси, так и Союзного с Россией государства.

Одновременно с этим глава оборонного ведомства отметил, что участие белорусских войск в совместных с Россией учениях является плановым и осуществляет “в интересах обеспечения собственной безопасности”.

“У нас нет цели по созданию какой-либо напряженности в вопросах обеспечения региональной безопасности. Мы не проецируем соответствующие военные угрозы на третьи страны или на кого-либо. Мы мирное государство, никому не угрожаем и не стремимся к конфронтации ни с кем. Но порох будем держать сухим!” - заявил Хренин.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале июня Минобороны Беларуси отчиталось о том, что ВВС страны прошли “весь цикл” подготовки к применению ядерного оружия.

ВВС Беларуси прошли «весь цикл» подготовки к применению ядерного оружия — Минобороны