«Они делают это чаще раза в месяц» – В Литве предложили лишать некоторых белорусов вида на жительство

Опубликовано: 14.02.2024 17:52 , Обновлено: 14.02.2024

Глава комитета Сейма Литвы по национальной безопасности Лауринас Кащюнас предложил лишать вида на жительство граждан Беларуси и России, которые регулярно возвращаются на родину. И на этом его предложения не закончились.

«Я считаю, что необходимо лишать видов на жительство в Литве граждан Беларуси и России, если они постоянно ездят в свои страны – делают это чаще одного раза в месяц в течение года», – сказал Кащюнас.

Его слова привело издание Kauno Diena. Однако глава комитета не пояснил, почему именно такая частота выездов должна стать основополагающей для принятия столь кардинального решения.

Также Кащюнас поддержал ранее озвученное предложение закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью – «Лаворишкес» (с белорусской стороны — «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»).

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Помимо этого, Кащюнас собрался зарегистрировать предложение о запрете баллотироваться и голосовать на муниципальных выборах гражданам Беларуси и России с постоянным видом на жительство в Литве.

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