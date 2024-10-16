«Охота на ведьм» - Президент Польши вступился за белорусов в Сейме и раскритиковал план Туска по ужесточению миграционной политики

Опубликовано: 16.10.2024 14:43 , Обновлено: 17.09.2025

Президент Польши Анджей Дуда 15 октября обратился с речью к Сейму, раскритиковав предложение действующего премьер-министра Дональда Туска ужесточить миграционную политику и приостановить действие закона об убежище. По мнению главы государства, это "не улучшит ситуацию на границе с Беларусью". Дуда также обвинил главу польского правительства в "охоте на ведьм" и пропаганде "воинствующей демократии".

Несмотря на то, что Туск предложил приостановить действие закона об убежище в надежде на улучшение ситуации с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе, по мнению Анджея Дуды, это может негативно сказаться на самих белорусов, лишив некоторые категории граждан возможности легализоваться в стране.

“Но Польша была и есть, и я надеюсь, останется страной свободы”, - заявил Дуда.

Премьер-министр, комментируя это заявление главы государства позднее в ответном выступлении, отверг обвинения Дуды, заявив, что среди нелегалов, задержанных польскими пограничниками “не было ни одного белоруса”, и что именно против нелегальных мигрантов направлено его предложение.

“В Европе все это знают, но боятся сказать это вслух. Я не боюсь. Мы будем защищать польскую границу и использовать различные правовые инструменты. Польша не может быть беспомощной и не будет беспомощной”, - категорично заявил Туск.

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Тем временем Анджей Дуда также раскритиковал правительство Туска за то, что оно не занимается всерьёз крупными инвестиционными проектами, в том числе, вопросом строительства собственной АЭС, расширения портов в Гданьске и Гдыне.

“Вместо реализации амбициозных планов энергия и ресурсы государства были перенаправлены на организацию охоты на ведьм и удовлетворение самых низменных инстинктов. Вы тратите силы на медийные спектакли перед следственными комиссиями, которые ничего не установили, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что является самым важным для поляков, то есть на построении современного государства”, – обрушился на правительство Туска президент.

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Он также упрекнул правительство за “тревожное” увеличение дефицита бюджета за последний год и выразил опасение, что вскоре поляков “ждёт возврат к философии “денег нет и не будет”, которая действовала при предыдущем правительстве Дональда Туска”.

Польский президент также посетовал на то, что ему приходится “действовать в условиях резолюционной демократии”, при которой “резолюции пытаются возвести в статус законов”. По мнению Дуды, это является “правовой и системной ересью” и прямым нарушением Конституции.

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“Польше сегодня не нужна воинствующая демократия. Польше нужна только хорошо функционирующая демократия, просто демократия”, - заявил Дуда.

Как отметили польские журналисты, после выступления Дуды, которое длилось 45 минут, когда слово взял премьер, зал демонстративно покинул председатель консервативной партии “Право и справедливость” Ярослав Качиньский со своими однопартийцами. Президент также очень скоро последовал за ними.

Самого Туска, судя по его заявлениям, резкая критика главы государства не убедила.

“Да, наша политика жесткая, но по-настоящему гуманная. Никто не говорит о приостановке действия прав человека”, - заверил премьер-министр, пообещав, что Польша “будет в авангарде тех стран, которые изменят международные правила”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что премьер-министр Польши Дональд Туск 12 октября представил свою стратегию борьбы с нелегальными мигрантами в Польше и всем ЕС. Он назвал ее «Вернуть контроль, обеспечить безопасность». Среди ключевых предложений — “временное территориальное приостановление права на убежище”, признания которого Туск пообещал требовать в ЕС.

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