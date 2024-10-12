Туск предложил ужесточить миграционную политику в Польше. Что будет с "картами поляка" и разрешениями на работу и учебу?

Опубликовано: 12.10.2024 13:45 , Обновлено: 17.09.2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск 12 октября представил свою стратегию борьбы с нелегальными мигрантами в Польше и всем ЕС. Он назвал ее «Вернуть контроль, обеспечить безопасность». Среди ключевых предложений - "временное территориальное приостановление права на убежище".

“Я буду требовать права признать это решение в Европе, - пообещал он на конференции правящей “Гражданской платформы”.

Речь идёт о законе ЕС, который позволяет всем прибывшим на его территорию нелегалам требовать рассмотрения просьбы об убежище. По словам польского премьера, именно на этот закон надеются мигранты, кода пытаются нелегально пересечь границу Беларуси и Польши.

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Дональд Туск заявил, что «государство должно восстановить 100-процентный контроль над теми, кто приезжает в Польшу». “В эпоху ПиС никто это не контролировал. Волна нелегальной иммиграции захлестнула страну. Мы искореним эту практику до нуля”, - заявил он и напомнил, что это особенно важно перед лицом продолжающейся войны на Украине и миграционного кризиса на границе с Беларусью.

Но при этом Дональд Туск пообещал привлекать в страну необходимые трудовые ресурсы, что коснется и белорусов. “Государство несет ответственность за привлечение в Польшу людей, которые хотят честно работать, платить налоги, интегрироваться в польское общество и учиться в настоящем университете. И это люди, которые потом заслуживают уважения, уважения”, - подчеркнул глава польского правительства.

Также глава польского правительства пообещал упростить процедуры для иностранцев, у которых есть польские корни. Вероятно, в эту категорию попадут и обладатели “карты поляка”.

“Мы планируем политику ускоренного возвращения поляков и людей польского происхождения из польской диаспоры, из-за границы”, - заявил Туск.

Новость Телеграф

[inf]Карта поляка — это документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу. Владелец такого документа наделяется некоторыми правами негражданского характера, в частности, получения национальной визы в Польшу по облегчённой процедуре. Граждане Беларуси могут получить карту поляка в случае, если их родители или предки являлись поляками.[/inf]

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В ходе субботнего выступления председатель «Гражданской платформы» также заверил, что Польша «не будет уважать и реализовывать какие-либо европейские идеи, если будет уверена, что они угрожают ее безопасности».

В польских СМИ уже написали, что такое вступление стало свидетельством “явного ужесточения миграционного курса” со стороны нынешнего премьер-министра Туска.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в министерстве внутренних дел Беларуси пояснили, кто из белорусов “должен отказаться” от “карты поляка” и для кого из граждан страны наличие такого “иностранного документа недопустимо”. О последствиях этого в эфире белорусского телевидения рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

По данным МВД, озвученным Бегуном, за полгода ведомство зафиксировало «более 100 обращений со стороны белорусов, которые захотели отказаться от карты поляка».

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