Премьер Польши пообещал предложить ЕС "многолетнюю стратегию" охраны границ. Что ждать белорусам?

Опубликовано: 09.10.2024 20:40 , Обновлено: 09.10.2024

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшие дни собирается представить новую "многолетнюю стратегию" охраны границ, где будут содержаться предложения для ЕС по борьбе с нелегальной миграцией. По его словам, речь идёт о том, чтобы лидеры европейских стран "серьёзно продумали" плюсы и минусы существующих решений, дабы защитить Европу от "волны незаконной миграции".

Туск подчеркнул, что в субботу, 12 октября, он объявит “многолетнюю миграционную стратегию” Польши. По его словам, она будет представлять не только программу борьбы с нелегальной миграцией и современную миграционную политику на годы вперёд, но и “предложение для всего Евросоюза”. При этом премьер-министр сделал акцент, что Варшава будет занимать “особо твёрдую позицию” в ЕС по этому вопросу.

“Мы придаём большое значение нашим отношениям [с Чехией] в Польше, особенно это происходит во время войны вблизи наших границ, миграционного давления, во время организации нелегальной миграции у нашей границы, когда мы, как Европейский Союз, ищем решения”, — отметил Туск на пресс-конференции в Праге с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

Почему политик отметил, что власти двух стран (Польши и Чехии. — Прим. Ред.) должны “убедить других партнёров в ЕС”, что задача союза — “защитить внешнюю границу и свести к минимуму нелегальную миграцию”. При этом Туск добавил, что речь идёт не о создании внутренних границ и поиске механизмов для перемещения нелегальных мигрантов в пределах Европы, передала польская газета Wiadomosci.

Также премьер отметил, что на сегодняшний день ситуация на границе напоминает ему “военный ландшафт”. По его словам, Польша находится под давлением миграции вокруг Европы и “неразумной визовой политики её предшественников”. При этом “реальной картины” на границе Евросоюз не видит.

“Я не видел в Европе реальных фото с нашей границы. Каждый день тысячи солдат там не “охраняют”, а борются с давлением. Это больше похоже на военный ландшафт, а не на нормальную пограничную политику. На этой границе каждый день слышны выстрелы, поэтому Польша, безусловно, потребует смены парадигм европейской политики. Мы не уступим”, — подытожил Дональд Туск, обвинив власти Беларуси в создании кризиса на общей с Польшей границе.

Ранее Telegraf.news писал, что Государственный пограничный комитет Беларуси начал расследование очередного инцидента на границе с Польшей. Белорусские пограничники обвинили своих коллег в том, что те открыли огонь по людям, которые находились на белорусской территории. Поводом для разбирательства стала видеозапись, выложенная 7 октября 2024 года в Интернет.

В ГПК обвинили польских пограничников в стрельбе по людям на белорусской территории. Что ответили в Польше?