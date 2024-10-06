Насколько поляки доверяют белорусам? Социологи опубликовали свежий рейтинг

Опубликовано: 06.10.2024 10:48 , Обновлено: 06.10.2024

Польское агентство маркетинговых исследований SW Research опубликовало результаты нового опроса, благодаря которому социологи выяснили, насколько граждане страны доверяют представителям разных национальностей и религиозных конфессий. Посмотрели, на каком месте рейтинга недоверия оказались белорусы.

Как пояснили авторы рейтинга Polish Mistrust Ranking 2024, само исследование проводилось 11-16 сентября 2024 года посредством интернет-опросов. В нём поучаствовали 1500 взрослых поляков, которым задавали следующие вопросы.

Примете ли вы (человека определённой национальности или религии) в качестве:

туриста в своей стране?

жителя своей страны?

своего коллеги?

своего соседа?

своего близкого друга?

мужа/жены кого-то из ваших близких родственников?

[info_b]Эти вопросы составлены по оригинальной методологии американского социолога Эмори Богардуса (1882-1973), разработавшего так называемую шкалу социальной дистанции, которая хорошо соотносится с уровнем социального недоверия в обществе. Каждый из вышеупомянутых вопросов отражает разный уровень общественного признания представителей иной национальности или религии. [/info_b]

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В результате рейтинг недоверия в Польше выглядит следующим образом:

Оказалось, что белорусы входят в тройку лидеров этого своеобразного антирейтинга. Эта категория среди опрошенных получила 44,2 балла недоверия из 100. Больше, чем белорусам, поляки, как оказалось, не доверяют только мусульманам (44,7) и россиянам (57,2). Самый низкий индекс недоверия оказался в отношении американцев (18), чехов (18,4) и словаков (18,6).

“С географической точки зрения можно сказать, что наша граница наиболее открыта в южном направлении, тогда как наиболее тревожным является Восток”, - пояснили составители рейтинга.

Исследователей особо удивило неожиданно для них позитивное отношение к “крайностям” — Дальнему Востоку (Япония), и Западу (США). Польские аналитики объяснили эту особенность “привлекательным имиджем этих стран”, как “современных и развитых экономик”.

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В исследовании также зафиксированы различия в оценке степени недоверия, обусловленные основными демографическими (возраст, место жительства респондента) и идеологическими характеристиками (политическая поддержка на парламентских выборах в октябре 2024 года).

Так, оказалось, что выше всего рейтинг недоверия к белорусам (51,7) сложился у жителей Варминско-Мазурского воеводства, а вот у жителей приграничных Подляшского, Люблинского и Мазовецкого воеводств рейтинг близок к среднему по стране (соответственно, 38,4, 42,6 и 43,7 из 100 возможных).

Также из разбивки по политической принадлежности респондентов видно, что рейтинг недоверия выше среднего среди тех, кто поддерживает оппозиционную партию консерваторов “Право и справедливость” - 44,4, тогда как ниже всего индекс недоверия среди сторонников коалиционного “Третьего пути”.

Что касается разницы в уровне недоверия среди представителей разных поколений поляков, то выше всего этот показатель среди молодых людей в возрасте 25-34 лет, а больше доверия к белорусам проявляют сегодня пожилые поляки (у респондентов старше 60 лет индекс недоверия снижается до 40,1).

Ранее Telegraf.news рассказал, что летом исследовательская компания Ipsos провела два опроса среди поляков, чтобы узнать позицию рядовых граждан по отношению к ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Беларусью, а также к перспективе установления “буферной зоны” между двумя странами. Полученные результаты оказались весьма неожиданными для польских журналистов, заказавших данное исследование.

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