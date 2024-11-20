В ЦИК Беларуси рассказали, сколько раз кандидатам в президенты дадут выступить на госТВ. Где искать предвыборные программы?

Опубликовано: 20.11.2024 13:40 , Обновлено: 20.11.2024

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на заседании 20 ноября рассказали, сколько раз дадут выступить на государственном телевидении кандидатам в президенты и когда. Назвали даже количество минут, в которые должен будет уложиться участник электоральной кампании.

“Каждому кандидату в президенты будет предоставлена возможность два раза в прямом эфире выступить в эфире телеканала “Беларусь 1” и Первого национального канала Белорусского радио. На каждое выступление кандидату зарезервировано не более 30 минут”, - сообщила главный советник отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Алеся Урбанович.

По ее словам, для кандидатов в президенты выделят эфирное время на радио и ТВ в период с 8 по 17 января 2025 года по рабочим дням. В частности, их выступления должны будут выходить в эфир в прайм-тайм: на телевидении - с 19:00 до 20:00, на радио - с 8:00 до 9:00.

Фото: агентство БелТА

“Для кандидатов предусмотрена возможность записать выступление, чтобы оно транслировалось в записи. Конкретные даты и время выступлений будут определяться жеребьевкой после регистрации кандидатов в президенты”, - пояснила Урбанович, передало госагентство БелТА.

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Она также рассказала, что с предвыборным выступлением кандидат в президенты должен выступить лично, а вот для участия в теледебатах можно направить свое доверенное лицо.

Предвыборные программы кандидатов пообещали публиковать в госгазетах “Рэспублiка” и “Звязда” (в этой - только на белорусском языке).

Ранее Telegraf.news писал, что ЦИК Беларуси запретил кандидатам в президенты оскорбления «должностных лиц», пропаганду войны и не только. «Все эти требования закреплены законом, и ЦИК, конечно же, будет следить, чтобы этот закон выполнялся», — заверила начальник отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата Центризбиркома Елена Григорович.

ЦИК Беларуси запретил кандидатам в президенты оскорбления «должностных лиц» и пропаганду войны