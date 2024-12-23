ЦИК назвал количество подписей у каждого претендента в президенты Беларуси

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Опубликовано: 23.12.2024 12:02 , Обновлено: 23.12.2024

Центризбирком на своем заседании 23 декабря назвал количество подписей у каждого претендента в президенты Беларуси после проверки. Как утверждают в ЦИК, достоверность подписей проверили на основании протоколов областных и Минской городской комиссий по выборам.

Вот какие данные [link href=“https://t.me/cikbelarus/3039” target=“_blank” rel=“noopener”] привел [/link] ЦИК по каждому претенденту в президенты:

глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич - 134 472 подписи,

индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая - 121 077,

действующий президент Александр Лукашенко - 2 518 145,

первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси (КПБ) Сергей Сыранков - 125 577,

председатель Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Александр Хижняк - 112 779.

Инфографика: ЦИК Беларуси

Ранее Telegraf.news писал, что Минский городской исполнительный комитет определился с местами, в которых кандидатам в президенты разрешат проводить предвыборную агитацию. В отдельном документе прописали и перечень мест, в которых агитация будет запрещена.

Власти Минска определили территорию предвыборной агитации. Какие 15 мест оставили под запретом?