"Очень просто" - Польша выдвинули ультиматум в ответ на предложение Лукашенко "начать говорить"

Опубликовано: 12.08.2023 09:14 , Обновлено: 12.08.2023

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский 11 августа ответил Александру Лукашенко, который заявил, что хочет улучшить отношения с Польшей. По слова польского чиновника, Варшава ждёт от Минска конкретных шагов.

Польский чиновник призвал власти Беларуси выполнить ряд условий , чтобы улучшить отношения. «Прекратите нападения на нашу границу, освободите из тюрьмы Анджея Почобута и более тысячи политзаключенных и больше не проводите эту кампанию ненависти, нападения, эту гибридную войну против Польши», - выдвинул требования Павел Яблонский.

По словам замминистра иностранных дел, не Польша привела к таким плохим отношениям между странами: “Это действия, которые зависят только от Беларуси. Никаких враждебных намерений по отношению к Беларуси у нас нет и никогда не было. Мы хотим быть в безопасности, мы не хотим, чтобы на нас напали. У нас нет намерений нападать на кого-либо”.

Яблонский также обвинил власти Беларуси, что на деле те не делают ничего для улучшения отношений, назвав предложения начать разговор “пустыми словами”.

“Люди не глупые”

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 11 августа заявил, что хотел бы возобновить более тесные контакты с властями Польши. По его словам, он приказал премьер-министру Роману Головченко “наладить отношения”.

«Люди не глупые» — Лукашенко приказал Головченко начать «разговаривать с поляками»

Тем временем, Варшава все чаще стала заявлять о возможности полной блокады Беларуси с западного направления.

Польша готова закрыть железнодорожное сообщение с Беларусью, если та “позволит себе слишком много”. Такое заявление 9 августа сделал замглавы Министерства внутренних дел Польши Мачей Вонсик. По его словам, Латвия и Литва в этом вопросе могут последовать примеру Польши.

В МВД Польши пригрозили Беларуси закрытием ж/д сообщения. Литва и Латвия присоединятся?

И эти угрозы были сделаны после того, как Александр Лукашенко дезавуировал свои слова про желание ЧВК “Вагнер” в Беларуси проникнуть в Польшу.

«Я пошутил, что «вагнеровцы» между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружения шли из Жешува туда, где под Артемовском (Бахмутом, прим.ред.) воевали эти «вагнеровцы», - сказал он.

«Я пошутил» — Лукашенко призвал поляков благодарить его за вагнеровцев в Беларуси